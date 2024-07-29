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Гроші на пам'ятник не дають, а місце на кладовищі на вибір — як Київ ховає полеглих бійців

29 липня 2024 05:47
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Поховання воїнів ЗСУ у Києві - як допомагає місто
Кладовище у Києві. Фото: Новини.LIVE
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Військові поховання в часи  повномасштабної війни стали частиною кожного міста та села. Колони зустрічають полеглих з шаною, на площах відбуваються прощання, а кладовища всіяні прапорами. За всім цим є неминуча справа — організація поховання, якою займаються найближчі. Оплачує це все для військових держава, є певні вимоги та умови. 

На яку допомогу можуть розраховувати родини полеглих бійців у столиці — дізнавалося Новини.LIVE. 

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Поховання у Києві 

Столиця воюючої країни часто зустрічає героїв на щиті. І хоч окремого військового кладовища як меморіалу досі немає, бійців ховають там, де є місце. На кожному столичному та приміському кладовищі можна побачити масові поховання військових. Прапори на могилах — ось, що їх виділяє і об'єднує.  

Кладовище у Києві
Кладовище у Києві. Фото: Новини.LIVE

Законом передбачено, що всі поховання учасників бойових дій здійснюються безоплатно. А вже кожне місто регулює порядок його проведення.

Похорон
Похорон на Майдані Незалежності. Фото: з відкритих джерел 

Щодо процедури, то виконавцем є командир військової частини. Він повідомляє місту про загибель військового, а також родині. Командир робить відповідне подання щодо проведення поховання. 

"Сам військовий похорон відрізняється від звичайного, бо там є обов'язкові атрибути — заслужені проводи, військові почесті, прапор, медалі, оркестр. Передбачається похоронний кортеж, місце для поховання", — розповідає Новини.LIVE депутатка Київради Лілія Пашинна. 

перелік речей на похорон
Список речей, які Київ надає на поховання бійців. Фото: скриншот
поховання у Києві
Рішення Київради щодо поховань військових. Фото: скриншот

Щодо місця, то його пропонують і обирають родичі залежно від місця проживання. 

За її словами, до осені 2022 року виплачувалися кошти на пам’ятники — 50 тисяч гривень. Але через те, що інколи родичі робили величезні пам'ятники, які займали кілька місць для поховання, було вирішено надавати їм не гроші, а пам’ятники на вибір. 

"Ми передбачили на вибір два варіанти — одна таблиця, а інший у вигляді хреста. Лише два види, щоб це було уніфікованим і родичі мали право обирати один із двох пам’ятників", — додала депутат. 

Вона зауважила, що ще не було випадків, коли рідні відмовлялися від пропозицій міста і організовували все самі. 

Нагадаємо, одна з киянок запропонувала створити міське військове кладовище площею 100 гектарів на Виноградарі. Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що місцева влада пропонувала державі облаштувати кладовище в Бабиному Яру.

Київ війна смерть похорон військовослужбовці

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