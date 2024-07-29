Похороны воинов ВСУ в Киеве - как помогает город

Кладбище в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Военные захоронения во время полномасштабной войны стали частью каждого города и села. Колонны встречают павших с уважением, на площадях происходят прощания, а кладбища усеяны флагами. За всем этим есть неизбежное — организация погребения, которой занимаются близкие. Оплачивает все это для военных государство, есть определенные требования и условия.

На какую помощь могут рассчитывать семьи павших бойцов в столице, узнавало Новини.LIVE.

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Похороны в Киеве

Столица воюющей страны часто встречает героев на щите. И хотя отдельного военного кладбища как мемориала до сих пор нет, бойцов хоронят там, где есть место. На каждом столичном и пригородном кладбище можно увидеть массовые захоронения военных. Флаги на могилах — вот, что их выделяет и объединяет.

Кладбище в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Законом предусмотрено, что все захоронения участников боевых действий осуществляются бесплатно. А каждый город регулирует порядок его проведения.

Похороны на Майдане Незалежности. Фото: из открытых источников

Относительно процедуры, то исполнителем является командир воинской части. Он сообщает городу о гибели военного, а также о семье. Командир делает соответствующее представление о проведении захоронения.

"Сами военные похороны отличаются от обычных, потому что там есть обязательные атрибуты — заслуженные проводы, военные почести, флаг, медали, оркестр. Предусматривается похоронный кортеж, место для захоронения", — рассказала Новини.LIVE депутат Киевсовета Лилия Пашинна.

Список вещей, предоставляемых Киевом на погребение бойцов. Фото: скриншот

Решение Киевсовета о захоронениях военных. Фото: скриншот

Что касается места, то его предлагают и выбирают родственники в зависимости от места жительства.

По ее словам, до осени 2022 года выплачивались средства на памятники — 50 тыс. грн. Но из-за того, что иногда родственники делали огромные памятники, занимавшие несколько мест для захоронения, было решено предоставлять им не деньги, а памятники на выбор.

"Мы предусмотрели на выбор два варианта — один таблица, а другой в виде креста. Только два вида, чтобы это было унифицированным и родственники имели право выбирать один из двух памятников", — добавила депутат.

Она отметила, что еще не было случаев, когда родные отказывались от предложений города и организовывали все сами.

Напомним, одна из киевлянок предложила создать городское военное кладбище площадью 100 гектаров на Виноградаре. Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что местные власти предлагали государству обустроить кладбище в Бабьем Яру.