Сезон пионов в Украине открыт — что происходит с ценами и какой букет самый дорогой

Пионы в вазе. Фото: Unsplash

Сезон пионов в Украине начинается в конце мая и длится ориентировочно до середины июня. Тогда цветочные магазины переполняются красивыми букетами, а в социальных сетях каждая вторая фотография становится "рекламой" флористов. Они не упускают возможность заработать, привлекая покупателей неповторимыми комбинациями цветов. Но цены могут неприятно поразить наших граждан.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на букеты пионов в Украине в конце мая 2025 года.

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Сколько стоят пионы

Найти дешевые букеты очень непросто. В одном из львовских магазинов пять бутонов обойдутся минимум в 1 500 грн, то есть один цветок стоит от 300 грн. Цена формируется оригинальностью композиции и наличием дополнительных растений, которые превращают букет в произведение флористического искусства. Мы узнали, за сколько продают пионов в интернет-магазинах Украины.

Огромная корзина из 501 пиона "Ты моя вселенная!" — 169 990 грн

Букет пионов за 169 990 грн. Фото: скриншот

Букет из 101 пиона "Пионовое море" — 45 450 грн

Букет пионов за 45 450 грн. Фото: скриншот

Букет роскошных белых пионов (101 шт.) — 35 500 грн

Букет пионов за 35 500 грн. Фото: скриншот

Букет из 101 пиона "VIP" — 21 000 грн

Букет пионов за 21 000 грн. Фото: скриншот

Букет из 101 пиона — 17 883 грн

Букет пионов за 17 883 грн. Фото: скриншот

В некоторых флористических интернет-магазинах удалось найти более дешевые букеты. Например, микс из трех бутонов розового и белого цвета обойдется покупателям в 1 529 грн. Зато композиция из 25 пионов в другом заведении стоит всего 2 195 грн. Нужно быть готовым, что менее чем за полторы тысячи гривен букет не найти, плюс он не будет поражать размером (3-5 цветков).

Цены на букеты пионов в Украине. Фото: скриншот

Напомним, из-за весенних заморозков в Украине фрукты значительно подорожают, особенно ягоды. Они будут стоить на 10-15% дороже, чем в 2024 году. Повышение цен обусловили логистические сложности, ограниченные поставки из-за рубежа и весенние заморозки.

Также мы писали, что происходило с ценами на черешню в Украине. Тенденция 2025-го свидетельствует о самом высоком уровне стоимости ягоды за последние 10 лет. Причина — заморозки во время цветения деревьев и холодная погода в мае, которая задержала созревание на три недели.