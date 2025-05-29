Сезон півоній в Україні відкрито — що відбувається з цінами і який букет найдорожчий

Півонії у вазі. Фото: Unsplash

Сезон півоній в Україні починається наприкінці травня і триває орієнтовно до середини червня. Тоді квіткові магазини переповнюються красивими букетами, а в соціальних мережах кожна друга світлина стає "рекламою" флористів. Вони не втрачають можливість заробити, приваблюючи покупців неповторними комбінаціями квітів. Але ціни можуть неприємно вразити наших громадян.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на букети півоній в Україні наприкінці травня 2025 року.

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Скільки коштують півонії

Знайти дешеві букети дуже непросто. В одному зі львівських магазинів п’ять бутонів обійдуться щонайменше у 1 500 грн, тобто одна квітка коштує від 300 грн. Вартість формується оригінальністю композиції та наявністю додаткових рослин, які перетворюють букет на витвір флористичного мистецтва. Ми дізналися, за скільки продають півонії в інтернет-магазинах України.

Величезний кошик із 501 півонії "Ти мій всесвіт!" — 169 990 грн

Букет півоній за 169 990 грн. Фото: скриншот

Букет зі 101 півонії "Півонієве море" — 45 450 грн

Букет півоній за 45 450 грн. Фото: скриншот

Букет розкішних білих півоній (101 шт.) — 35 500 грн

Букет півоній за 35 500 грн. Фото: скриншот

Букет зі 101 півонії "VIP" — 21 000 грн

Букет півоній за 21 000 грн. Фото: скриншот

Букет зі 101 півонії — 17 883 грн

Букет півоній за 17 883 грн. Фото: скриншот

В деяких флористичних інтернет-магазинах вдалося знайти більш дешеві букети. Наприклад, мікс із трьох бутонів рожевого і білого кольору обійдеться покупцям у 1 529 грн. Натомість композиція з 25 півоній в іншому закладі коштує всього 2 195 грн. Варто бути готовим, що менш ніж за півтори тисячі гривень букет не знайти, плюс він не вражатиме розміром (3-5 квіток).

Ціни на букети півоній в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, через весняні заморозки в Україні фрукти значно подорожчають, особливо ягоди. Вони коштуватимуть на 10-15% дорожче, ніж у 2024 році. Підвищення цін зумовили логістичні складнощі, обмежені постачання з-за кордону і весняні заморозки.

Також ми писали, що відбувалося з цінами на черешню в Україні. Тенденція 2025-го свідчить про найвищий рівень вартості ягоди за останніх 10 років. Причина — заморозки під час цвітіння дерев і холодна погода у травні, яка затримала достигання на три тижні.