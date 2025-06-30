Платный проезд в транспорте с 1 июля — кто и почему останется без льгот

Люди ждут свой транспорт. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С 1 июля в Украине изменятся правила перевозки для некоторых пассажиров общественного транспорта. Одна из льготных категорий населения больше не сможет ездить бесплатно, однако сможет приобрести проездной со значительной скидкой.

О том, кому отменят право на льготный проезд и с чем это связано, объяснили на Официальном портале Киева.

Реклама

Читайте также:

Кто теряет право на бесплатный проезд в транспорте с 1 июля

С началом летних каникул, а именно с 1 июля по 31 августа, школьники Киева будут ездить в общественном транспорте без льгот — на общих условиях. Традиционно бесплатный проезд для учащихся действует только во время учебного года, то есть с 1 сентября по 30 июня включительно.

В течение лета школьники могут воспользоваться льготными проездными билетами со скидкой 75% на все типы городского транспорта. Приобрести их можно в приложении "Киев Цифровой" или через терминалы самообслуживания.

Сколько придется заплатить за проездной

Согласно распоряжению КГГА № 399 от 5 марта 2020 года, установлены следующие тарифы на проездные для школьников, которые учатся на дневной форме. В 2025 году стоимость такая:

72,50 грн — на 46 поездок;

97,50 грн — на 62 поездки;

143,75 грн — на 92 поездки;

192,50 грн — на 124 поездки;

325 грн — месячный безлимитный проездной;

162,50 грн — безлимитный абонемент на вторую половину месяца.

Если ученик оплачивает разовые поездки по ученическому билету, то скидка 75% не применяется. Также на время каникул — с 1 июля до 31 августа — отменяется право на бесплатный проезд и для курсантов военных учебных заведений, хотя в учебный период они имеют соответствующую льготу.

Ранее мы писали, что во многих областных центрах Украины уже длительное время действуют платные зоны для парковки. В то же время не все автовладельцы знают, что определенные категории граждан имеют право оставлять авто на таких площадках бесплатно.

Также мы рассказывали, что после начала полномасштабной войны в Украине потребность в поддержке детей значительно возросла — как в психологическом, так и в финансовом планах. Несмотря на экономические трудности, государство продолжает оказывать помощь семьям с несовершеннолетними в виде различных выплат.