Что не так с Temu – почему китайское приложение критикуют

Подделки и принудительный труд — что не так с маркетплейсом Temu
Многие украинцы знают о китайском маркетплейсе Temu и пользуются его услугами. Онлайн-магазин предлагает вещи на любой вкус: от одежды и товаров для дома до косметики и электроники. Благодаря регулярным распродажам, большим скидкам, бесплатной доставке и бонусам для новых покупателей Temu быстро завоевал доверие по всему миру. Однако критики в адрес бренда тоже хватает.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему все говорят о Temu и что с ним не так.
Почему Temu популярен
Маркетплейсом владеет китайская компания PDD Holdings. Деятельность началась в сентябре 2022 года с рынка Соединенных Штатов Америки, но быстро распространилась на весь мир. Сегодня украинцы могут покупать товары как на сайте, так в мобильном приложении, выбирая среди множества категорий. Причин популярности Temu много:
- большие скидки не только на праздники;
- бесплатная доставка;
- широкий ассортимент товаров;
- низкие цены;
- бонусы для новых пользователей.
Такая агрессивная маркетинговая стратегия привлекает потребителей, которые могут ежедневно заказывать всякие безделушки за небольшую стоимость. Temu расположился на четвертом месте в рейтинге самых популярных для загрузки приложений в американском Google Play, обогнав Instagram и WhatsApp. Что касается Украины, то маркетплейс занял первое место по количеству установок на смартфон.
Бизнес модель бренда построена на сотрудничестве с производителями без дистрибьюторов. Это помогает сокращать затраты от избыточных запасов и неэффективной доставки, предлагая более выгодные цены, чем у большинства конкурентов.
"Непрерывные распродажи и система скидок удерживают потребителей, превращая процесс покупок в динамичную игру. Temu быстро становится универсальным магазином для покупателей, которые ищут продукцию по очень конкурентоспособным ценам", — объяснил Дуглас Шмидт из Университета Вандербильта.
Почему критикуют Temu
- Задержки доставок и подделки в ассортименте
Негатива и хейта вокруг Temu хватает. Какие-то претензии больше похожи на теории заговора, однако некоторые аргументы действительно имеют подтверждение. Чаще бренд критикуют за задержки с доставкой товаров. Согласно информации TIME, посылки могут находиться в пути несколько недель или даже месяцев. Не исключено, что покупатель не получит заказ, потому что он потеряется. А вернуть деньги бывает проблематично.
Еще одна подтвержденная проблема — продажа поддельных товаров, не соответствующих описанию. Однако подобные обвинения не редкость в мире китайской электронной коммерции. Так не раз говорили о продукции на AliExpress, но украинцы и потребители по всему миру до сих пор пользуются этим маркетплейсом. Так что удар по репутации от такой критики незначительный.
- Конфиденциальность персональных данных
Что действительно стоит внимания, это потенциальная опасность для конфиденциальных сведений о пользователях. Аналитическая компания Grizzly Research обвинила Temu в сокрытии шпионского программного обеспечения, якобы способного открывать доступ к информации на мобильных телефонах клиентов для злоумышленников. В то же время, компания не согласилась с претензиями и заверила, что не собирает данные пользователей без разрешения.
- Использование принудительного труда
Очередной скандал разразился на фоне расследования Конгресса США. Эксперты заявили о "чрезвычайно высоком риске" того, что товары в ассортименте маркетплейса производятся с использованием принудительного труда. Речь идет о изделиях из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, где в лагерях содержится около миллиона уйгуров (коренной народ Восточного Туркестана).
Этим можно объяснить низкие цены и отсутствие платы за доставку. Но в Temu заявили, что запрещают продавцам реализовывать продукцию, созданную принудительно. Хотя добавили, что не несут ответственности за деятельность сторонних ритейлеров на платформе.
Напомним, недавно Еврокомиссия начала проверку китайской онлайн-платформы Temu. Причина — оценить соответствие маркетплейса европейским стандартам цифровых услуг (DSA). Эксперты сосредоточили внимание на продаже запрещенных товаров.
Также мы писали, что потребители в Украине имеют право вернуть в магазин бракованный товар. Разрешается требовать бесплатного устранения недостатка, пропорционального уменьшения цены и возмещения затрат на самостоятельный ремонт.
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