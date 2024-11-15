Что не так с Temu – почему китайское приложение критикуют

Приложение Temu. Фото: скриншот/Youtube

Многие украинцы знают о китайском маркетплейсе Temu и пользуются его услугами. Онлайн-магазин предлагает вещи на любой вкус: от одежды и товаров для дома до косметики и электроники. Благодаря регулярным распродажам, большим скидкам, бесплатной доставке и бонусам для новых покупателей Temu быстро завоевал доверие по всему миру. Однако критики в адрес бренда тоже хватает.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему все говорят о Temu и что с ним не так.

Читайте также:

Почему Temu популярен

Маркетплейсом владеет китайская компания PDD Holdings. Деятельность началась в сентябре 2022 года с рынка Соединенных Штатов Америки, но быстро распространилась на весь мир. Сегодня украинцы могут покупать товары как на сайте, так в мобильном приложении, выбирая среди множества категорий. Причин популярности Temu много:

большие скидки не только на праздники;

бесплатная доставка;

широкий ассортимент товаров;

низкие цены;

бонусы для новых пользователей.

Такая агрессивная маркетинговая стратегия привлекает потребителей, которые могут ежедневно заказывать всякие безделушки за небольшую стоимость. Temu расположился на четвертом месте в рейтинге самых популярных для загрузки приложений в американском Google Play, обогнав Instagram и WhatsApp. Что касается Украины, то маркетплейс занял первое место по количеству установок на смартфон.

Рейтинг приложений по количеству загрузок в Google Play. Фото: скриншот

Бизнес модель бренда построена на сотрудничестве с производителями без дистрибьюторов. Это помогает сокращать затраты от избыточных запасов и неэффективной доставки, предлагая более выгодные цены, чем у большинства конкурентов.

"Непрерывные распродажи и система скидок удерживают потребителей, превращая процесс покупок в динамичную игру. Temu быстро становится универсальным магазином для покупателей, которые ищут продукцию по очень конкурентоспособным ценам", — объяснил Дуглас Шмидт из Университета Вандербильта.

Почему критикуют Temu

Задержки доставок и подделки в ассортименте

Негатива и хейта вокруг Temu хватает. Какие-то претензии больше похожи на теории заговора, однако некоторые аргументы действительно имеют подтверждение. Чаще бренд критикуют за задержки с доставкой товаров. Согласно информации TIME, посылки могут находиться в пути несколько недель или даже месяцев. Не исключено, что покупатель не получит заказ, потому что он потеряется. А вернуть деньги бывает проблематично.

Еще одна подтвержденная проблема — продажа поддельных товаров, не соответствующих описанию. Однако подобные обвинения не редкость в мире китайской электронной коммерции. Так не раз говорили о продукции на AliExpress, но украинцы и потребители по всему миру до сих пор пользуются этим маркетплейсом. Так что удар по репутации от такой критики незначительный.

Конфиденциальность персональных данных

Что действительно стоит внимания, это потенциальная опасность для конфиденциальных сведений о пользователях. Аналитическая компания Grizzly Research обвинила Temu в сокрытии шпионского программного обеспечения, якобы способного открывать доступ к информации на мобильных телефонах клиентов для злоумышленников. В то же время, компания не согласилась с претензиями и заверила, что не собирает данные пользователей без разрешения.

Использование принудительного труда

Очередной скандал разразился на фоне расследования Конгресса США. Эксперты заявили о "чрезвычайно высоком риске" того, что товары в ассортименте маркетплейса производятся с использованием принудительного труда. Речь идет о изделиях из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, где в лагерях содержится около миллиона уйгуров (коренной народ Восточного Туркестана).

Этим можно объяснить низкие цены и отсутствие платы за доставку. Но в Temu заявили, что запрещают продавцам реализовывать продукцию, созданную принудительно. Хотя добавили, что не несут ответственности за деятельность сторонних ритейлеров на платформе.

Напомним, недавно Еврокомиссия начала проверку китайской онлайн-платформы Temu. Причина — оценить соответствие маркетплейса европейским стандартам цифровых услуг (DSA). Эксперты сосредоточили внимание на продаже запрещенных товаров.

Также мы писали, что потребители в Украине имеют право вернуть в магазин бракованный товар. Разрешается требовать бесплатного устранения недостатка, пропорционального уменьшения цены и возмещения затрат на самостоятельный ремонт.