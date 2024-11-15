Що не так з Temu – чому китайський додаток критикують

Додаток Temu. Фото: скриншот/Youtube

Чимало українців знають про китайський маркетплейс Temu та користуються його послугами. Онлайн-магазин пропонує речі на будь-який смак: від одягу і товарів для дому до косметики й електроніки. Завдяки регулярним розпродажам, великим знижкам, безплатній доставці та бонусам для нових покупців Temu швидко завоював довіру по всьому світу. Проте критики на адресу бренду також вистачає.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому всі говорять про Temu і що з ним не так.

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Чому Temu популярний

Маркетплейс підпорядковується китайській компанії PDD Holdings. Діяльність розпочалася у вересні 2022-го з ринку Сполучених Штатів Америки, але швидко поширилася на весь світ. Сьогодні українці можуть купувати товари як на сайті, так у мобільному додатку, обираючи серед безлічі категорій. Причин популярності Temu багато:

великі знижки не лише до свят;

безплатна доставка;

широкий асортимент товарів;

низькі ціни;

бонуси для нових користувачів.

Така агресивна маркетингова стратегія приваблює споживачів, які можуть щодня замовляти всякі дрібнички за невелику вартість. Temu розташувався на четвертому місці в рейтингу найбільш популярних для завантаження додатків в американському Google Play, обігнавши Instagram і WhatsApp. Що стосується України, то маркетплейс посів перше місце за кількістю встановлень на смартфон.

Рейтинг застосунків за кількістю завантажень в Google Play. Фото: скриншот

Бізнес-модель бренду побудована на співпраці з виробниками без дистриб’юторів. Це допомагає скорочувати витрати від надлишкових запасів та неефективної доставки, натомість пропонуючи вигідніші ціни, ніж у більшості конкурентів.

"Безперервні розпродажі та система знижок утримують споживачів, перетворюючи процес покупок на динамічну гру. Temu швидко стає універсальним магазином для покупців, які шукають продукцію за дуже конкурентоспроможними цінами", — пояснив Дуглас Шмідт з Університету Вандербільта.

Чому критикують Temu

Затримки доставок і підробки в асортименті

Негативу і хейту навколо Temu вистачає. Якісь претензії більше схожі на теорії змови, проте деякі аргументи дійсно мають підтвердження. Найчастіше бренд критикують за затримки з доставкою товарів. Згідно з інформацією TIME, посилки можуть перебувати в дорозі кілька тижнів чи навіть місяців. Не виключено, що покупець не отримає замовлення, бо воно загубиться. А повернути кошти буває проблематично.

Ще одна підтверджена проблема — продаж підроблених товарів, які не відповідають опису. Проте подібні звинувачення не рідкість у світі китайської електронної комерції. Так неодноразово говорили про продукцію на AliExpress, але українці та споживачі по всьому світу досі користуються цим маркетплейсом. Тож удар по репутації від такої критики незначний.

Конфіденційність персональних даних

Що дійсно варто уваги, то це потенційна небезпека для конфіденційних відомостей про користувачів. Аналітична компанія Grizzly Research звинуватила Temu в приховуванні шпигунського програмного забезпечення, яке нібито здатне відкривати доступ до інформації на мобільних телефонах клієнтів для зловмисників. Водночас компанія не погодилася з претензіями та запевнила, що не збирає дані користувачів без дозволу.

Використання примусової праці

Черговий скандал виник на фоні розслідування Конгресу США. Експерти заявили про "надзвичайно високий ризик" того, що товари в асортименті маркетплейсу виготовляють з використанням примусової праці. Йдеться про вироби з Сіньцзян-Уйгурського автономного району Китаю, де в таборах утримують близько мільйона уйгурів (корінний народ Східного Туркестану).

Цим нібито можна пояснити низькі ціни та відсутність плати за доставку. Але в Temu заявили, що забороняють продавцям реалізовувати продукцію, створену примусово. Хоча додали, що не несуть відповідальності за діяльність сторонніх ритейлерів на платформі.

Нагадаємо, нещодавно Єврокомісія розпочала перевірку китайської онлайн-платформи Temu. Причина — оцінити відповідність маркетплейсу європейським стандартам цифрових послуг (DSA). Експерти зосередили увагу на продажу заборонених товарів.

Також ми писали, що споживачі в Україні мають право повернути в магазин бракований товар. Дозволяється вимагати безплатного усунення недоліку, пропорційного зменшення ціни та відшкодування витрат на самостійний ремонт.