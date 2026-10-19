Женщина ставит будильник на клавиатуру ноутбука. Фото: Pexels

В ночь на 25 октября 2026 года Украина перейдет на зимнее время: в 04:00 часы переведут на час назад, на 03:00. Для большинства людей это означает дополнительный час отдыха, однако работники ночных смен могут провести на работе на 60 минут больше. Работодатели должны учесть фактическую продолжительность работы в табеле и оплатить отработанное время в соответствии с законодательством.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Как переход на зимнее время повлияет на продолжительность работы

Работники со стандартным дневным графиком, например с 09:00 до 18:00, обычно не почувствуют изменений в продолжительности рабочего дня. В то же время для предприятий с непрерывным производством и сменным режимом работы перевод часов может увеличить продолжительность ночной смены на один час.

Если работник продолжает выполнять свои обязанности во время перевода часов в соответствии с установленным графиком, дополнительные 60 минут должны быть зачтены как фактически отработанное время.

На предприятиях, деятельность которых зависит от продолжительности светового дня, могут изменяться графики работы. Если такие корректировки влияют на существенные условия труда, работодатель должен соблюдать установленные законодательством требования относительно уведомления работников.

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Согласно части третьей статьи 32 Кодекса законов о труде Украины, в обычных условиях об изменении существенных условий труда необходимо уведомить не позднее чем за два месяца.

В то же время во время военного положения действуют специальные правила, определенные частью второй статьи 3 Закона Украины № 2136-IX "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Они предусматривают, что об изменении существенных условий труда и условий оплаты труда работника необходимо уведомить не позднее, чем до введения таких изменений.

Как будут учитывать и оплачивать дополнительный час

В табеле учета рабочего времени работодатель должен указывать фактическое количество отработанных часов, включая дополнительное время, возникшее в связи с переходом на зимнее время.

Например, если смена началась в 08:00 24 октября, а завершилась в 08:00 25 октября, ее фактическая продолжительность составит 25 часов вместо 24.

В таком случае в табеле необходимо отразить:

за 24 октября — 16 часов работы;

за 25 октября — 9 часов вместо обычных восьми.

Если же на момент перевода часов приходится перерыв на отдых и питание, который не входит в рабочее время, его не засчитывают как отработанные часы.

Для обозначения ночной работы в типовой форме табеля используют буквенный код "РН" или цифровой код "04".

В соответствии со статьей 94 Кодекса законов о труде Украины, заработная плата является вознаграждением за выполненную работу. Поэтому дополнительный час, фактически отработанный во время перехода на зимнее время, работодатель должен оплатить.

Поскольку этот час приходится на ночной период, работнику также полагается доплата за работу в ночное время. Согласно статье 108 КЗоТ, ночная работа оплачивается в повышенном размере, установленном соответствующими соглашениями и коллективным договором. При этом доплата не может быть меньше 20 % тарифной ставки или оклада за каждый час ночной работы.

При этом дополнительный час не обязательно автоматически считается сверхурочным. Если на предприятии применяется суммарный учет рабочего времени, сверхурочные часы определяются по итогам учетного периода. Для этого сравнивают фактически отработанное время с установленной нормой рабочего времени.

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