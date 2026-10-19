Жінка ставить будильник на клавіатуру ноутбука. Фото: Pexels

У ніч проти 25 жовтня 2026 року Україна перейде на зимовий час: о 04:00 годинники переведуть на годину назад, на 03:00. Для більшості людей це означатиме додаткову годину відпочинку, однак працівники нічних змін можуть провести на роботі на 60 хвилин більше. Роботодавці повинні врахувати фактичну тривалість роботи в табелі та оплатити відпрацьований час відповідно до законодавства.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Як перехід на зимовий час вплине на тривалість роботи

Працівники зі стандартним денним графіком, наприклад із 09:00 до 18:00, зазвичай не відчують змін у тривалості робочого дня. Натомість для підприємств із безперервним виробництвом і змінним режимом роботи переведення годинників може збільшити тривалість нічної зміни на одну годину.

Якщо працівник продовжує виконувати свої обов'язки під час переведення годинників відповідно до встановленого графіка, додаткові 60 хвилин мають бути зараховані як фактично відпрацьований час.

На підприємствах, діяльність яких залежить від тривалості світлового дня, можуть змінювати графіки роботи. Якщо такі коригування впливають на істотні умови праці, роботодавець повинен дотримуватися встановлених законодавством вимог щодо повідомлення працівників.

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За частиною третьою статті 32 Кодексу законів про працю України, у звичайних умовах про зміну істотних умов праці необхідно повідомити не пізніше ніж за два місяці.

Водночас під час воєнного стану діють спеціальні правила, визначені частиною другою статті 3 Закону України № 2136-IX "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Вони передбачають, що про зміну істотних умов праці та умов оплати праці працівника потрібно повідомити не пізніше ніж до запровадження таких змін.

Як обліковуватимуть і оплачуватимуть додаткову годину

У табелі обліку використання робочого часу роботодавець повинен зазначати фактичну кількість відпрацьованих годин, включно з додатковим часом, що виник через переведення годинників.

Наприклад, якщо зміна розпочалася о 08:00 24 жовтня, а завершилася о 08:00 25 жовтня, її фактична тривалість становитиме 25 годин замість 24.

У такому разі в табелі потрібно відобразити:

за 24 жовтня — 16 годин роботи;

за 25 жовтня — 9 годин замість звичних восьми.

Якщо ж на момент переведення годинників припадає перерва для відпочинку та харчування, яка не входить до робочого часу, її не зараховують як відпрацьовані години.

Для позначення нічної роботи в типовій формі табеля використовують літерний код "РН" або цифровий код "04".

Відповідно до статті 94 Кодексу законів про працю України, заробітна плата є винагородою за виконану роботу. Тому додаткову годину, фактично відпрацьовану під час переходу на зимовий час, роботодавець повинен оплатити.

Оскільки ця година припадає на нічний період, працівнику також належить доплата за роботу в нічний час. Згідно зі статтею 108 КЗпП, нічна робота оплачується в підвищеному розмірі, встановленому відповідними угодами та колективним договором. Водночас доплата не може бути меншою за 20% тарифної ставки або окладу за кожну годину нічної роботи.

При цьому додаткова година не обов'язково автоматично вважається понаднормовою. Якщо на підприємстві застосовують підсумований облік робочого часу, понаднормові години визначають за підсумками облікового періоду. Для цього порівнюють фактично відпрацьований час із встановленою нормою робочого часу.

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