Налоговые проверки 2025 — кому грозит инспекция и как избежать мониторинга

Проверка ФЛП. Фото: Pexels

Контролирующий орган может осуществлять как документальные проверки бизнеса, так и внеплановые. Налоговая ежемесячно наведывается к крупным и средним компаниям, а также малым частным предпринимателям. Под пристальное око инспекции может попасть каждый ФЛП, особенно в случае появления оснований.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто рискует попасть под налоговую проверку.

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Причины для документальной проверки

Мораторий давно сняли, поэтому контролирующий орган имеет право осуществлять как дистанционные проверки (камеральные и документальные), так и по месту хозяйствования (фактические и выездные). Даже предпринимателей, зарегистрированных на временно оккупированных территориях и в зонах боевых действий, разрешено проверять в таких случаях:

после получения обращения от самого налогоплательщика;

на основании возражений, поданных по предыдущей проверке;

компания подала заявку на бюджетное возмещение НДС;

имеются сведения, что плательщик нарушил валютное законодательство и правила расчетов по экспортно-импортным операциям;

контрагент предпринимателя пожаловался в Государственную налоговую службу относительно несвоевременной регистрации НДС-накладной;

плательщик не подал своевременно отчетность по трансфертному ценообразованию (ТЦО).

Все основания перечислены в статье 78 и разделе ХХ Налогового кодекса Украины. Фактические мониторинги запрещены, если бизнес расположен в оккупации или регионе ведения активных боевых действий, но правило не касается производителей подакцизной продукции, организаторов азартных игр и пунктов покупки/продажи иностранной валюты.

Как избежать плановой проверки

Согласно информации на официальном сайте ГНС, контролирующий орган назначает проверки в зависимости от уровня риска конкретного налогоплательщика. Критерии закреплены в постановлении Министерства финансов №524 от 2 июня 2015 года. К ФЛП и юридическим лицам, которые имеют высокую степень риска, инспекция наведывается очень часто — раз в год.

Основными критериями высокой степени считают:

отношения с контрагентами, которые ликвидированы или признаны банкротами, если сумма операций превышает 100 000 грн;

уклонение от уплаты налогов;

связи с плательщиками, которые имеют признаки фиктивности;

декларирование отрицательного финансового результата от операционной деятельности;

реализация продукции ниже себестоимости;

большой рост кредиторской задолженности в течение двух лет при одновременном увеличении запасов;

операционные расходы превышают сумму материальных и расходов на оплату труда.

Чтобы избежать попадания в группу высокого риска, предпринимателям необходимо тщательно выбирать контрагентов, не связываться с поставщиками, которые имеют сомнительное налоговое прошлое, контролировать ключевые финансовые индикаторы, вовремя выплачивать зарплату/подавать декларации и т.д.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в апреле 2025 года ФЛП должны вовремя заплатить налоговые обязательства. Суммы зависят от группы упрощенной системы. На 1 группе нужно ежемесячно платить 2 862,8 грн, на 2 группе — 4 160 грн. А представители 3 группы учитывают размер дохода в течение квартала.

Также мы писали, что ФЛП могут посадить в тюрьму за нарушение закона. Например, в случае фальсификации официальных документов (лишение свободы до 5 лет) или неправомерного изготовления подакцизных товаров (от 3 до 5 лет заключения).