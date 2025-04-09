Податкові перевірки 2025 — кому загрожує інспекція та як уникнути моніторингу

Перевірка ФОП. Фото: Pexels

Контролюючий орган може здійснювати як документальні перевірки бізнесу, так і позапланові. Податкова щомісяця навідується до сотень великих і середніх компаній, а також малих приватних підприємців. Під пильне око інспекції може потрапити кожен ФОП, особливо у разі появи підстав.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто ризикує потрапити під податкову перевірку.

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Причини для документальної перевірки

Мораторій давно зняли, тож контролюючий орган має право здійснювати як дистанційні перевірки (камеральні та документальні), так і за місцем господарювання (фактичні та виїзні). Навіть підприємців, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях і в зонах бойових дій, дозволено перевіряти в таких випадках:

після отримання звернення від самого платника податків;

на підставі заперечень, поданих щодо попередньої перевірки;

компанія подала заявку на бюджетне відшкодування ПДВ;

наявні відомості, що платник порушив валютне законодавство і правила розрахунків за експортно-імпортними операціями;

контрагент підприємця поскаржився до Державної податкової служби щодо несвоєчасної реєстрації ПДВ-накладної;

платник не подав своєчасно звітність щодо трансфертного ціноутворення (ТЦУ).

Всі підстави перелічені у статті 78 та розділі ХХ Податкового кодексу України. Фактичні моніторинги заборонені, якщо бізнес розташований в окупації чи регіоні ведення активних бойових дій, але правило не стосується виробників підакцизної продукції, організаторів азартних ігор і пунктів купівлі/продажу іноземної валюти.

Як уникнути планової перевірки

Згідно з інформацією на офіційному сайті ДПС, контролюючий орган призначає перевірки залежно від рівня ризику конкретного платника податків. Критерії закріплені в постанові Міністерства фінансів №524 від 2 червня 2015 року. До ФОПів та юридичних осіб, які мають високий ступінь ризику, інспекція навідується дуже часто — раз на рік.

Основними критеріями високого ступеня вважають:

відносини з контрагентами, які ліквідовані чи визнані банкрутами, якщо сума операцій перевищує 100 000 грн;

ухилення від сплати податків;

зв'язки з платниками, які мають ознаки фіктивності;

декларування від'ємного фінансового результату від операційної діяльності;

реалізація продукції нижче за собівартість;

велике зростання кредиторської заборгованості протягом двох років при одночасному збільшенні запасів;

операційні витрати перевищують суму матеріальних і витрат на оплату праці.

Аби уникнути потрапляння у групу високого ризику, підприємцям необхідно ретельно обирати контрагентів, не зв’язуватися з постачальниками, які мають сумнівне податкове минуле, контролювати ключові фінансові індикатори, вчасно виплачувати зарплату/подавати декларації тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у квітні 2025 року ФОПи повинні вчасно заплатити податкові зобов’язання. Суми залежать від групи спрощеної системи. На 1 групі потрібно щомісяця сплачувати 2 862,8 грн, на 2 групі — 4 160 грн. А представники 3 групи зважають на розмір доходу протягом кварталу.

Також ми писали, що ФОПів можуть посадити у в’язницю за порушення закону. Наприклад, у разі фальсифікації офіційних документів (позбавлення волі до 5 років) чи неправомірного виготовлення підакцизних товарів (від 3 до 5 років ув’язнення).