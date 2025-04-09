Податкові перевірки 2025 — кому загрожує інспекція та як уникнути моніторингу

Перевірки податкової — хто в зоні найбільшого ризику у 2025 році
Контролюючий орган може здійснювати як документальні перевірки бізнесу, так і позапланові. Податкова щомісяця навідується до сотень великих і середніх компаній, а також малих приватних підприємців. Під пильне око інспекції може потрапити кожен ФОП, особливо у разі появи підстав.
Сайт Новини.LIVE розповідає, хто ризикує потрапити під податкову перевірку.
Причини для документальної перевірки
Мораторій давно зняли, тож контролюючий орган має право здійснювати як дистанційні перевірки (камеральні та документальні), так і за місцем господарювання (фактичні та виїзні). Навіть підприємців, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях і в зонах бойових дій, дозволено перевіряти в таких випадках:
- після отримання звернення від самого платника податків;
- на підставі заперечень, поданих щодо попередньої перевірки;
- компанія подала заявку на бюджетне відшкодування ПДВ;
- наявні відомості, що платник порушив валютне законодавство і правила розрахунків за експортно-імпортними операціями;
- контрагент підприємця поскаржився до Державної податкової служби щодо несвоєчасної реєстрації ПДВ-накладної;
- платник не подав своєчасно звітність щодо трансфертного ціноутворення (ТЦУ).
Всі підстави перелічені у статті 78 та розділі ХХ Податкового кодексу України. Фактичні моніторинги заборонені, якщо бізнес розташований в окупації чи регіоні ведення активних бойових дій, але правило не стосується виробників підакцизної продукції, організаторів азартних ігор і пунктів купівлі/продажу іноземної валюти.
Як уникнути планової перевірки
Згідно з інформацією на офіційному сайті ДПС, контролюючий орган призначає перевірки залежно від рівня ризику конкретного платника податків. Критерії закріплені в постанові Міністерства фінансів №524 від 2 червня 2015 року. До ФОПів та юридичних осіб, які мають високий ступінь ризику, інспекція навідується дуже часто — раз на рік.
Основними критеріями високого ступеня вважають:
- відносини з контрагентами, які ліквідовані чи визнані банкрутами, якщо сума операцій перевищує 100 000 грн;
- ухилення від сплати податків;
- зв'язки з платниками, які мають ознаки фіктивності;
- декларування від'ємного фінансового результату від операційної діяльності;
- реалізація продукції нижче за собівартість;
- велике зростання кредиторської заборгованості протягом двох років при одночасному збільшенні запасів;
- операційні витрати перевищують суму матеріальних і витрат на оплату праці.
Аби уникнути потрапляння у групу високого ризику, підприємцям необхідно ретельно обирати контрагентів, не зв’язуватися з постачальниками, які мають сумнівне податкове минуле, контролювати ключові фінансові індикатори, вчасно виплачувати зарплату/подавати декларації тощо.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, у квітні 2025 року ФОПи повинні вчасно заплатити податкові зобов’язання. Суми залежать від групи спрощеної системи. На 1 групі потрібно щомісяця сплачувати 2 862,8 грн, на 2 групі — 4 160 грн. А представники 3 групи зважають на розмір доходу протягом кварталу.
Також ми писали, що ФОПів можуть посадити у в’язницю за порушення закону. Наприклад, у разі фальсифікації офіційних документів (позбавлення волі до 5 років) чи неправомірного виготовлення підакцизних товарів (від 3 до 5 років ув’язнення).
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