Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Переводы с карты на карту снова ограничат — какие новые лимиты arrow

Переводы с карты на карту снова ограничат — какие новые лимиты

10 декабря 2024 16:52
Елизавета Супивская - редактор
Переводы с карты на карту – что изменится в 2025 году
Человек с картой и телефоном. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Крупнейшие украинские банки 10 декабря подписали меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг". Они согласились с предложением НБУ ввести для физических лиц и ФЛП новые ограничения на финансовые операции. Изменения заработают в 2025 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему следует готовиться украинцам.

Читайте также:

Новый подход к мониторингу

Под крышей Национального банка состоялось подписание указанного меморандума, который изменит подходы к мониторингу клиентов и усилит контроль за финансовыми операциями граждан. Предложения регулятора приняли крупнейшие украинские банки: ПриватБанк, Ощадбанк, ОТП Банк, Правэкс Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Универсал Банк (monobank), Таскомбанк.

Согласно тексту документа, оказавшемуся в свободном доступе до момента официального разглашения деталей, финучреждения договорились ввести единую практику расслоения клиентов. Она состоит в распределении людей на три категории по риску: низкий, средний и высокий. В зависимости от этого введут новые ограничения на платежи и переводы.

К примеру, если клиенту присвоят "низкий" или "средний" риск, то будут действовать такие максимальные лимиты на финансовые переводы:

  • с 1 января 2025 года — 150 000 грн в месяц;
  • с 1 июня 2025 года — 100 000 грн в месяц.

Клиенты банков с высоким риском смогут переводить максимум 50 000 грн в месяц. Следует отметить, что ограничения коснутся украинцев с неподтвержденными источниками доходов и распространятся как на P2P-переводы (с карты на карту), так и на IBAN. Напомним, предыдущие лимиты НБУ, введенные с 1 октября 2024 года, ограничивают только P2P-переводы.

"При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, осуществлять переводы в размере подтвержденного дохода. Кроме того, клиент при обслуживании имеет право обратиться в банк-участник с запросом для повышения установленного лимита с обязательным предоставлением подтверждения денег", — говорится в меморандуме.

Кто может быть высокорисковым клиентом

В документе нет определения этого понятия, однако можно предположить на основе признаков, перечисленных в Законе "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и профильном постановлении НБУ. Высокорисковыми могут признавать таких клиентов:

  • проживают или зарегистрированы в странах-агрессорах (Россия и Беларусь), связаны с ними;
  • иностранные финансовые учреждения (кроме финучреждений и стран-членов FATF);
  • имеют действующие санкции;
  • осуществляют деятельность в сфере виртуальных активов;
  • подпадают под подозрение отмывания средств или финансирования терроризма;
  • принадлежат или могут принадлежать к компаниям-оболочкам, осуществляющим фиктивную деятельность;
  • сотрудничают с резидентами стран, нарушающих требования FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег).

Ограничения для ФЛП

Отдельным пунктом меморандума является тщательный финансовый мониторинг физических лиц-предпринимателей и людей, осуществляющих независимую профессиональную деятельность. В частности банки будут углубленно изучать ФЛП 1 группы, которым не исполнилось 6 месяцев, при установлении деловых отношений.

А к предпринимателям на общей системе и упрощенцам 2, 3 группы планируют применять риск-ориентированный подход. Учреждения будут обращать внимание на определенные индикаторы, например, резкое увеличение операций по счету ФЛП от различных контрагентов или регулярный нулевой остаток на начало и в конце дня.

Плюс странным может показаться нетипичное увеличение количества входящих операций на текущий счет ФПЛ от физических лиц в день (в два раза и более). А также дробление переводов, в частности круглыми суммами или на одного контрагента в течение месяца (если это не предусмотрено бизнес-моделью).

Как подтвердить происхождение денег

Чтобы увеличить лимит, нужно подтвердить законность происхождения средств на счетах. В этом помогут такие документы:

  • справки ОК5 и ОК7 (об официальных доходах от Пенсионного фонда);
  • справка из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;
  • зарплатные ведомости;
  • зачисления от государственных органов;
  • протокол/выписка по выплате дивидендов со справкой об уплаченных налогах;
  • декларация от имущественном состояним/отчетность ФЛП;
  • подтверждение волонтерской деятельности и т.д.

Отметим, людям без документально доказанных доходов запретят открывать в одном банке больше трех счетов в одной валюте. Исключения — карточки "Национального кэшбэка", "єВідновлення", а также другие виды счетов (депозитные и кредитные).

Пока неизвестно, как нововведения повлияют на рядовых украинцев. С одной стороны, меморандум — это лишь "декларация намерений", с помощью которых хотят предотвратить использование банковской системы в противоправных целях. С другой стороны, подписантами стали наикрупнейшие системно важные банки, услугами которых пользуются миллионы людей.

Напомним, НБУ запустил последнюю версию системы электронных платежей — СЕП-4.1. Теперь украинцы могут переводить деньги за считанные секунды (не более 10) в любое время суток.

Также мы писали, что регулятор планирует в 2025 году запустить пилотный проект — тестирование е-гривен. НБУ предоставит доступ всем желающим украинцам, а не только своим работникам, как во время первого тестирования.

НБУ ФЛП банки денежные переводы ограничения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:37 Битва века — одесский депутат боролся за тендер сам с собой

17:36 Финансовые аналитики ухудшили прогнозы — что будет с долларом

17:35 Дожди и снег накроют Украину — в Укргидрометцентре дали прогноз

17:33 Возможна ли мобилизация осужденных за тяжкие преступления

17:32 На дорогах берегитесь — прогноз погоды во Львове завтра

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

17:13 Уволиться во время войны — нужно ли отрабатывать две недели

17:08 На Киевщине восстановили мост, который разрушили россияне — фото

Text

17:05 В Украине установили более 150 тыс. преступлений РФ, — Кравченко

16:59 Скандал в Одессе — блогерша не против жить под флагом РФ

16:54 Реструктуризация долгов — что изменилось для предприятий

17:37 Битва века — одесский депутат боролся за тендер сам с собой

17:36 Финансовые аналитики ухудшили прогнозы — что будет с долларом

17:35 Дожди и снег накроют Украину — в Укргидрометцентре дали прогноз

17:33 Возможна ли мобилизация осужденных за тяжкие преступления

17:32 На дорогах берегитесь — прогноз погоды во Львове завтра

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

17:13 Уволиться во время войны — нужно ли отрабатывать две недели

17:08 На Киевщине восстановили мост, который разрушили россияне — фото

16:59 Скандал в Одессе — блогерша не против жить под флагом РФ

16:54 Реструктуризация долгов — что изменилось для предприятий

16:52 Переводы с карты на карту снова ограничат — какие новые лимиты

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

Text

17:05 В Украине установили более 150 тыс. преступлений РФ, — Кравченко

Text

16:35 Кравченко сообщил, сколько судов уничтожено из-за войны в Украине

Text

13:09 Раскрыты детали разговора Зеленского с Трампом — эфир День.LIVE

Text

11:46 У РФ значительные потери на Харьковщине — в ВСУ назвали цифры

Text

08:53 Военный ВСУ указал на проблемы в работе украинских ВПК

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

08:00 Протест в Грузии и пенсионная реформа в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:35 Антикоррупционную борьбу монополизировали — депутат Бурмич

Text

00:25 Безопасность областных центров — снайпер о ситуации на фронте

9 декабря 2024
Text

22:16 Синоптик сообщила, в какие регионы придет потепление

Text

18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника