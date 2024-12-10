Переводы с карты на карту – что изменится в 2025 году

Человек с картой и телефоном. Фото: Pexels

Крупнейшие украинские банки 10 декабря подписали меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг". Они согласились с предложением НБУ ввести для физических лиц и ФЛП новые ограничения на финансовые операции. Изменения заработают в 2025 году.

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Новый подход к мониторингу

Под крышей Национального банка состоялось подписание указанного меморандума, который изменит подходы к мониторингу клиентов и усилит контроль за финансовыми операциями граждан. Предложения регулятора приняли крупнейшие украинские банки: ПриватБанк, Ощадбанк, ОТП Банк, Правэкс Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Универсал Банк (monobank), Таскомбанк.

Согласно тексту документа, оказавшемуся в свободном доступе до момента официального разглашения деталей, финучреждения договорились ввести единую практику расслоения клиентов. Она состоит в распределении людей на три категории по риску: низкий, средний и высокий. В зависимости от этого введут новые ограничения на платежи и переводы.

К примеру, если клиенту присвоят "низкий" или "средний" риск, то будут действовать такие максимальные лимиты на финансовые переводы:

с 1 января 2025 года — 150 000 грн в месяц;

с 1 июня 2025 года — 100 000 грн в месяц.

Клиенты банков с высоким риском смогут переводить максимум 50 000 грн в месяц. Следует отметить, что ограничения коснутся украинцев с неподтвержденными источниками доходов и распространятся как на P2P-переводы (с карты на карту), так и на IBAN. Напомним, предыдущие лимиты НБУ, введенные с 1 октября 2024 года, ограничивают только P2P-переводы.

"При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, осуществлять переводы в размере подтвержденного дохода. Кроме того, клиент при обслуживании имеет право обратиться в банк-участник с запросом для повышения установленного лимита с обязательным предоставлением подтверждения денег", — говорится в меморандуме.

Кто может быть высокорисковым клиентом

В документе нет определения этого понятия, однако можно предположить на основе признаков, перечисленных в Законе "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и профильном постановлении НБУ. Высокорисковыми могут признавать таких клиентов:

проживают или зарегистрированы в странах-агрессорах (Россия и Беларусь), связаны с ними;

иностранные финансовые учреждения (кроме финучреждений и стран-членов FATF);

имеют действующие санкции;

осуществляют деятельность в сфере виртуальных активов;

подпадают под подозрение отмывания средств или финансирования терроризма;

принадлежат или могут принадлежать к компаниям-оболочкам, осуществляющим фиктивную деятельность;

сотрудничают с резидентами стран, нарушающих требования FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег).

Ограничения для ФЛП

Отдельным пунктом меморандума является тщательный финансовый мониторинг физических лиц-предпринимателей и людей, осуществляющих независимую профессиональную деятельность. В частности банки будут углубленно изучать ФЛП 1 группы, которым не исполнилось 6 месяцев, при установлении деловых отношений.

А к предпринимателям на общей системе и упрощенцам 2, 3 группы планируют применять риск-ориентированный подход. Учреждения будут обращать внимание на определенные индикаторы, например, резкое увеличение операций по счету ФЛП от различных контрагентов или регулярный нулевой остаток на начало и в конце дня.

Плюс странным может показаться нетипичное увеличение количества входящих операций на текущий счет ФПЛ от физических лиц в день (в два раза и более). А также дробление переводов, в частности круглыми суммами или на одного контрагента в течение месяца (если это не предусмотрено бизнес-моделью).

Как подтвердить происхождение денег

Чтобы увеличить лимит, нужно подтвердить законность происхождения средств на счетах. В этом помогут такие документы:

справки ОК5 и ОК7 (об официальных доходах от Пенсионного фонда);

справка из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;

зарплатные ведомости;

зачисления от государственных органов;

протокол/выписка по выплате дивидендов со справкой об уплаченных налогах;

декларация от имущественном состояним/отчетность ФЛП;

подтверждение волонтерской деятельности и т.д.

Отметим, людям без документально доказанных доходов запретят открывать в одном банке больше трех счетов в одной валюте. Исключения — карточки "Национального кэшбэка", "єВідновлення", а также другие виды счетов (депозитные и кредитные).

Пока неизвестно, как нововведения повлияют на рядовых украинцев. С одной стороны, меморандум — это лишь "декларация намерений", с помощью которых хотят предотвратить использование банковской системы в противоправных целях. С другой стороны, подписантами стали наикрупнейшие системно важные банки, услугами которых пользуются миллионы людей.

Напомним, НБУ запустил последнюю версию системы электронных платежей — СЕП-4.1. Теперь украинцы могут переводить деньги за считанные секунды (не более 10) в любое время суток.

Также мы писали, что регулятор планирует в 2025 году запустить пилотный проект — тестирование е-гривен. НБУ предоставит доступ всем желающим украинцам, а не только своим работникам, как во время первого тестирования.