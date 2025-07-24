Бобул, Зибров, Поплавский — какая пенсия у звезд украинской эстрады

Иво Бобул. Фото: кадр из видео

Среди звезд украинской эстрады есть много пенсионеров. Их денежное обеспечение в большинстве случаев мало отличается от выплат, которые получают обычные граждане (по крайней мере, по словам самих знаменитостей). Интересно узнать, какую пенсию начисляют звездам эстрады, чьи имена знают почти все украинцы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько денег государство платит Павлу Зиброву, Иво Бобулу, Алле Кудлай и другим артистам.

Реклама

Читайте также:

Какие пенсии в украинских артистов

Официальной информации о размерах денежного обеспечения нет. Суммы рассекречивают сами знаменитости в интервью. Например, у Павла Зиброва ежемесячная выплата составляет 8 500 грн, что больше среднего показателя в Украине. При этом певец был уверен, что его звание Народного артиста и профессора положительно повлияют на пенсию.

Реклама

"Не играет роли, что ты народный или не народный, легенда или не легенда, профессор или не профессор. Официальные зарплаты обсчитывали, потому что мы работали в государственных структурах на официальной зарплате. Проценты в пенсионный фонд вот такие", — поделился Зибров в интервью для проекта "Наодинці".

Также он рассказал о выплатах некоторых коллег. По словам Павла Зиброва, пенсия Аллы Кудлай на 1000 грн больше, поэтому можем предположить, что она получает около 9 500 грн. Зато композитор Иван Попович, судя по его интервью "Главкому", имеет лишь 5 000 грн ежемесячного денежного обеспечения.

Реклама

Иво Бобул во время разговора со Славой Деминым рассекретил свою пенсию — 5 000 грн. Артист отметил, что в Украине никогда не ценили таланты, зато за рубежом великие певцы до старости могут накопить богатство. У Василия Зинкевича, который имеет звание Героя Украины, выплата тоже составляет 5 000 грн.

"Да это не пенсия, а страшная несправедливость. Знаете, сколько у меня трудового стажа? А сколько начислили выплаты? Даже стыдно озвучивать. А тем временем, какой-то человек, который всю жизнь из одного кабинета в другой носил бумажки, получает в 50 раз больше", — констатировал Иво Бобул в интервью для OBOZ.UA.

Владимир Бебешко, которого украинцы помнят по проекту "Шанс", в 2021 году признался на проекте "ЖВЛ", что получает минимальную пенсию. Тогда сумма составляла около 1 800 грн. По состоянию на 2025-й размер денежного обеспечения повысился до 2 361 грн.

Зато Михаил Поплавский в программе "Світське життя" рассказал, что его пенсия находится на уровне около 16 000-17 000 грн. Но он даже не видит этой суммы, поскольку помощники сразу все тратят. Игорь Кондратюк в 2023 году сообщил, что государство выплачивает ему ориентировочно 10 000 грн ежемесячно.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, максимальная пенсия в Украине составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, то есть 23,61 тыс. грн. Такие выплаты могут получать государственные служащие, народные депутаты, ученые и сотрудники местного самоуправления.

Также мы писали, что пенсионерам могут урезать выплаты или наложить штраф, если они не сообщат ПФУ о важных изменениях в течение 10 дней. Например, о начале работы/увольнении, получении ID-карты вместо бумажного паспорта и др.