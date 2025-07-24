Бобул, Зібров, Поплавський — яка пенсія в зірок української естради

Іво Бобул. Фото: кадр із відео

Серед зірок української естради є багато пенсіонерів. Їх грошове забезпечення в більшості випадків мало відрізняється від виплат, які отримують звичайні громадяни (принаймні, за словами самих знаменитостей). Цікаво дізнатися, яку пенсію нараховують зіркам естради, чиї імена знають майже всі українці.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки грошей держава платить Павлу Зіброву, Іво Бобулу, Аллі Кудлай та іншим артистам.

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Які пенсії в українських артистів

Офіційної інформації про розміри грошового забезпечення немає. Суми розсекречують самі знаменитості в інтерв’ю. Наприклад, у Павла Зіброва щомісячна виплата становить 8 500 грн, що більше середнього показника в Україні. Водночас співак був впевнений, що його звання Народного артиста і професора позитивно вплинуть на пенсію.

"Не грає ролі, що ти народний чи не народний, легенда чи не легенда, професор чи не професор. Офіційні зарплати обраховували, бо ми працювали в державних структурах на офіційній зарплаті. Відсотки в пенсійний фонд ось такі", — поділився Зібров в інтерв’ю для проєкту "Наодинці".

Також він розповів про виплати деяких колег. За словами Павла Зіброва, пенсія Алли Кудлай на 1000 грн більша, тож можемо припустити, що вона отримує близько 9 500 грн. Натомість композитор Іван Попович, судячи з його інтерв’ю "Главкому", має лише 5 000 грн щомісячного грошового забезпечення.

Іво Бобул під час розмови зі Славою Дьоміним розсекретив свою пенсію — 5 000 грн. Артист зауважив, що в Україні ніколи не цінували таланти, натомість за кордоном великі співаки до старості можуть накопичити багатство. У Василя Зінкевича, який має звання Героя України, виплата також становить 5 000 грн.

"Та це не пенсія, а страшна несправедливість. Знаєте, скільки маю трудового стажу? А скільки нарахували виплати? Навіть соромно озвучувати. А тим часом, якась людина, що все життя з одного кабінету до іншого носила папірці, отримує в 50 разів більше", — констатував Іво Бобул в інтерв'ю для OBOZ.UA.

Володимир Бебешко, якого українці пам'ятають за проєктом "Шанс", у 2021 році зізнався на проєкті "ЖВЛ", що отримує мінімальну пенсію. Тоді сума становила близько 1 800 грн. Станом на 2025-й розмір грошового забезпечення підвищився до 2 361 грн.

Натомість Михайло Поплавський в програмі "Світське життя" розповів, що його пенсія перебуває на рівні близько 16 000-17 000 грн. Але він навіть не бачить цієї суми, оскільки помічники одразу все витрачають. Ігор Кондратюк у 2023 році повідомив, що держава виплачує йому орієнтовно 10 000 грн щомісяця.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, максимальна пенсія в Україні становить 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, тобто 23,61 тис. грн. Такі виплати можуть отримувати державні службовці, народні депутати, науковці та працівники місцевого самоврядування.

Також ми писали, що пенсіонерам можуть урізати виплати чи накласти штраф, якщо вони не повідомлять ПФУ про важливі зміни протягом 10 днів. Наприклад, про початок роботи/звільнення, отримання ID-картки замість паперового паспорта тощо.