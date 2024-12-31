Пенсионерам придется вернуть деньги государству в 2025 году — кого касается

Человек получает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

Государственные выплаты — это основной источник дохода для большинства украинских пенсионеров. Однако в некоторых случаях украинцы могут столкнуться с ситуацией, когда придется вернуть государству часть пенсионных выплат.

О том, почему некоторым пенсионерам нужно будет возвращать деньги государству в 2025 году, отмечается в статье 103 закона Украины "О пенсионном обеспечении".

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Кто будет возвращать деньги государству в 2025 году

Возвращать деньги государству придется, если Пенсионный фонд обнаруживает переплату, которая произошла из-за несвоевременно предоставленной информации о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности человека.

По закону пенсионеры обязаны сообщить о таких изменениях в течение 10 дней. Если этого не сделать, и факт трудоустройства станет известен позже, лишние суммы нужно будет вернуть. Пенсионеры могут сделать это добровольно, обратившись в Пенсионный фонд.

В случае отказа добровольно вернуть средства Пенсионный фонд вправе удержать переплату с последующих пенсионных выплат. При этом ежемесячный размер удержания не может превышать 20% пенсии.

В Украине пенсия выплачивается из государственного бюджета тем, кто достиг пенсионного возраста и имеет необходимый трудовой и страховой стаж. На сегодняшний день пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и женщин. К 2028 году требования к страховому стажу возрастут до 35 лет в соответствии с пенсионной реформой.

Что еще следует знать украинцам

Ранее мы писали, что пенсионеры нуждаются в особом внимании от государства, особенно у тех, кто не имеет родственников для поддержки. В 2025 году выплаты для отдельных категорий пенсионеров могут возрасти благодаря надбавкам и доплатам.

Также мы рассказывали, что Кабмин обновил правила расчета среднего дохода семьи для получения соцпомощи. Теперь будут учитывать зарплату после отчислений НДФЛ и военного сбора.