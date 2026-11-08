Пенсионеры во время путешествия. Фото: Magnific

Путешествия существенно бьют по карману, но некоторые туристы нашли способ сэкономить в отпуске. Они едут в другой город, живут в чужой квартире и ничего не платят за проживание. А хозяева тем временем отдыхают в их квартире. Такой способ путешествовать набирает популярность среди пенсионеров в Китае и других странах. Впрочем, прежде чем отдавать незнакомцам ключи от собственного жилья, нужно знать об определенных нюансах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на South China Morning Post.

Реклама

Как путешествовать, не платя за жилье

Суть такого отдыха заключается в том, что люди из разных городов договариваются временно обменяться квартирами или домами. Например, один человек хочет провести отпуск у моря, а другой — побывать в его городе. Они договариваются о датах, обмениваются ключами и на определенное время поселяются друг у друга. За жилье никто никому не платит.

Есть два варианта обмена. Можно поехать одновременно или договориться, что сначала один человек примет гостей, а позже сам воспользуется их жильем.

Такой способ отдыха существует давно. Еще в 1950-х годах им пользовались европейские учителя. А многим людям он знаком благодаря фильму "Отпуск по обмену".

Читайте также:

В 2023 году обмен жильем стал популярным среди молодежи из-за высоких цен на отели. Теперь его все чаще выбирают пенсионеры. Для пожилых людей это возможность не только сэкономить, но и найти новых знакомых. Участники обмена общаются, советуют друг другу интересные места и помогают лучше познакомиться с городом.

О чем договариваются перед обменом квартирами

Обычно люди обсуждают все детали еще до поездки. Они обмениваются фотографиями документов, решают, кто будет оплачивать коммунальные услуги, и договариваются о правилах проживания.

Хозяева готовят чистое постельное белье и средства гигиены. А гости перед отъездом убирают квартиру и присылают видео, чтобы показать, в каком состоянии ее оставили. Интересно, что среди китайских пенсионеров уже появились собственные правила выбора партнеров для обмена.

Например, женщины часто предпочитают обмениваться жильем с другими женщинами. А учителя охотнее доверяют свои квартиры государственным служащим, чем предпринимателям. В Китае даже обсуждают возможность создания единой системы оценки участников таких обменов, чтобы людям было легче решать, кому доверять.

Как защититься от мошенников

Бесплатное проживание привлекательно, но стоит знать о рисках. Юристы советуют заранее позаботиться о нескольких вещах:

Заключить письменное соглашение. Указать, на какой срок вы обмениваетесь жильем, как можно пользоваться бытовой техникой и кто будет отвечать за поврежденные вещи. Проверить документы. Узнать, с кем именно договариваетесь, почитать отзывы и проверить предыдущие обмены. Позаботиться о ценных вещах. Деньги, документы и драгоценности лучше забрать с собой или оставить в закрытом месте. Предупредить близких. Родные или соседи должны знать, кто временно будет жить в вашей квартире и как с этими людьми связаться.

Если незнакомец предлагает слишком выгодные условия, но отказывается показывать документы или подписывать договор, это повод насторожиться.

Можно ли обмениваться жильем в Украине

Такой способ отдыха может быть интересен и украинцам, особенно тем, кто хочет путешествовать по стране без больших затрат на аренду. Но главное — заранее обсудить все условия, проверить документы и письменно зафиксировать договоренности.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто из украинцев имеет право на дополнительные 16 дней оплачиваемого отпуска. Воспользоваться льготой могут пострадавшие категорий 1 и 2, а также один из родителей ребенка с инвалидностью, связанной с аварией на ЧАЭС.

Также Новини.LIVE писали, куда лучше отправиться на море осенью. В Египте воздух прогревается до 28–32 градусов, а вода в Красном море — примерно до 28 градусов, тогда как в Турции море прохладнее, зато отдых может обойтись дешевле. Семьи с детьми Турция привлекает развитой гостиничной инфраструктурой, а Египет — теплом и возможностью дольше купаться в море.