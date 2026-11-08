Пенсіонери під час подорожі. Фото: Magnific

Подорожі відчутно б'ють по кишені, але деякі туристи знайшли спосіб заощадити у відпустці. Вони їдуть в інше місто, живуть у чужій квартирі й нічого не платять за проживання. А господарі тим часом відпочивають у їхньому помешканні. Такий спосіб подорожувати набирає популярності серед пенсіонерів у Китаї та інших країнах. Втім, перш ніж віддавати незнайомцям ключі від власного житла, потрібно знати про певні нюанси.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на South China Morning Post.

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Як подорожувати без оплати за житло

Суть такого відпочинку полягає у тому, що люди з різних міст домовляються тимчасово обмінятися квартирами або будинками. Наприклад, одна людина хоче провести відпустку біля моря, а інша — побувати в її місті. Вони домовляються про дати, обмінюються ключами та на певний час оселяються одна в одної. За житло ніхто нікому не платить.

Є два варіанти обміну. Можна поїхати одночасно або домовитися, що спочатку одна людина прийме гостей, а згодом сама скористається їхнім помешканням.

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Такий спосіб відпочинку існує давно. Ще у 1950-х роках ним користувалися європейські вчителі. А багатьом людям він знайомий завдяки фільму "Відпустка за обміном".

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У 2023 році обмін житлом став популярним серед молоді через високі ціни на готелі. Тепер його дедалі частіше обирають пенсіонери. Для літніх людей це можливість не лише заощадити, а й знайти нових знайомих. Учасники обміну спілкуються, радять одне одному цікаві місця та допомагають краще пізнати місто.

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Про що домовляються перед обміном квартирами

Зазвичай люди обговорюють усі деталі ще до поїздки. Вони обмінюються фотографіями документів, вирішують, хто оплачуватиме комунальні послуги, та домовляються про правила проживання.

Господарі готують чисту постільну білизну і засоби гігієни. А гості перед від'їздом прибирають квартиру та надсилають відео, щоб показати, в якому стані її залишили. Цікаво, що серед китайських пенсіонерів уже з'явилися власні правила вибору партнерів для обміну.

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Наприклад, жінки часто воліють мінятися житлом з іншими жінками. А вчителі охочіше довіряють свої квартири державним службовцям, ніж підприємцям. У Китаї навіть обговорюють можливість створення єдиної системи оцінювання учасників таких обмінів, щоб людям було легше вирішувати, кому довіряти.

Як захиститися від шахраїв

Безкоштовне проживання є привабливим, але варто знати про ризики. Юристи радять заздалегідь подбати про кілька речей:

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Укласти письмову угоду. Вказати, на який час ви міняєтеся житлом, як можна користуватися технікою та хто відповідатиме за пошкоджені речі. Перевірити документи. Дізнатися, з ким саме домовляєтеся, почитати відгуки та перевірити попередні обміни. Подбати про цінні речі. Гроші, документи та коштовності краще забрати з собою або залишити в зачиненому місці. Попередити близьких. Рідні чи сусіди повинні знати, хто тимчасово житиме у вашій квартирі та як з цими людьми зв'язатися.

Якщо незнайомець пропонує надто вигідні умови, але відмовляється показувати документи чи підписувати угоду, це привід насторожитися.

Чи можна обмінюватися житлом в Україні

Такий спосіб відпочинку може бути цікавим і українцям, особливо тим, хто хоче подорожувати країною без великих витрат на оренду. Але головне — заздалегідь обговорити всі умови, перевірити документи та письмово зафіксувати домовленості.

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Раніше Новини.LIVE розповідали, хто з українців має право на додаткові 16 днів оплачуваної відпустки. Скористатися пільгою можуть постраждалі категорій 1 і 2, а також один з батьків дитини з інвалідністю, пов’язаною з аварією на ЧАЕС.

Також Новини.LIVE писали, куди краще вирушити на море восени. У Єгипті повітря прогрівається до 28–32 градусів, а вода в Червоному морі — приблизно до 28 градусів, тоді як у Туреччині море прохолодніше, зате відпочинок може обійтися дешевше. Сімей з дітьми Туреччина приваблює розвиненою готельною інфраструктурою, а Єгипет — теплом і можливістю довше купатися в морі.