Пенсионные надбавки для женщин 60+ — суммы в октябре

Пенсионные надбавки для женщин 60+ — суммы в октябре

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 05:45
Больше денег для украинок 60+ в октябре — сколько и за что доплачивают
Пожилая женщина кормит птицу. Фото: УНИАН

Украинская пенсионная система предусматривает не только базовую выплату, но и различные доплаты. Их размер зависит от возраста, места жительства, семейных обстоятельств, состояния здоровья и социального статуса человека.

О том, какие доплаты и надбавки к пенсии могут получить украинки старше 60 лет в октябре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Какие надбавки могут оформить украинки 60+ в октябре

В октябре женщины в возрасте от 60 лет могут претендовать на такие надбавки:

  • Надбавка за воспитание детей

По информации Пенсионного фонда Украины, неработающим пенсионеркам, которые содержат детей до 18 лет, может начисляться доплата в 150 грн на каждого ребенка. Выплата осуществляется только одному из родителей-пенсионеров.

Если ребенок уже получает социальную помощь или пенсию по инвалидности, эта доплата не назначается.

  • Надбавка для жительниц горных регионов

На сайте Надворнянского городского совета отмечается, что те, кто постоянно проживает в населенных пунктах с официальным статусом горных, получают надбавку в размере 20% от своей пенсии.

Для этого нужно прожить в горной местности не менее шести месяцев непрерывно и не выезжать на постоянное проживание за границу.

  • Надбавка для пострадавших от Чернобыльской катастрофы

Неработающие пенсионерки, проживающие в зонах радиационного загрязнения, имеют право на ежемесячную доплату в размере прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — 2 361 грн.

Это касается тех, кто в 1986-1993 годах проживал или работал в зоне гарантированного или обязательного отселения и получил статус пострадавшего от аварии.

  • Возрастные надбавки по возрасту

Также в Пенсионном фонде рассказали, что в зависимости от возраста начисляются такие доплаты:

  1. 70-74 года — 300 грн.
  2. 75-79 лет — 456 грн.
  3. От 80 лет и старше — 570 грн.

Такие выплаты назначаются автоматически, но только тем пенсионеркам, у кого размер пенсии не превышает 10 340,35 грн. Если женщина переходит в новую возрастную категорию, предыдущая надбавка отменяется и заменяется на большую.

  • Надбавка на уход

На сайте Дружковской городской военной администрации напомнили, что дополнительные выплаты предусмотрены для:

  1. Пенсионерок с инвалидностью I группы.
  2. Одиноких пенсионерок с инвалидностью III группы.
  3. Одиноких украинок с инвалидностью II группы, нуждающихся в постороннем уходе или уже достигших пенсионного возраста.
  4. Женщин пожилого возраста, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянной помощи.

Какую доплату получают многодетные матери

Женщины, которые родили и воспитали не менее пяти детей (в том числе и усыновленных) до достижения ими шести лет, имеют право на пенсию за особые заслуги перед Украиной.

Кроме этого, они получают специальную надбавку в размере 35-40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Сколько доплачивают донорам крови в 2025 году

Женщины со званием "Почетный донор Украины" или СССР имеют право на ежемесячную надбавку в размере 10% от прожиточного минимума. Это звание предоставляется тем, кто бесплатно сдал 40 доз крови, 60 доз плазмы или 40 доз клеток крови. Для оформления нужно подать документы в Пенсионный фонд.

Ранее мы писали, что после выхода на пенсию граждане Украины получают определенные льготы. В частности, украинцы 60+ имеют право бесплатно пользоваться городским транспортом, а скидки на железнодорожные билеты предоставляются не всегда.

Также мы рассказывали, что размер пенсии определяется тремя факторами: трудовым стажем, уровнем зарплаты, с которой уплачивались взносы, и средней зарплатой по стране на момент оформления. Государство также регулирует минимальные и максимальные выплаты, привязывая их к прожиточному минимуму.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
