Срок ограничен - сколько времени можно не снимать пенсию с карты

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Многие украинские пенсионеры получают выплаты на банковские карты, ведь это удобно и безопасно. Однако часто возникает вопрос о том, что будет с пенсией, если ее долго не снимать.

О том, можно ли хранить средства на пенсионном счете без ограничений, рассказало издание "На пенсии".

Можно ли использовать пенсионную карту для накоплений

Банковские счета, на которые пенсионеры получают свои выплаты, находятся под контролем государства. Если в течение длительного периода на таком счете не фиксируется никаких операций, он может быть временно заблокирован.

Сколько времени можно не снимать пенсию с карты

Как уточнила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак во время телемарафона, в случае, когда пенсионер не пользуется средствами более шести месяцев, зачисление пенсии на карту прекращается.

При этом речь не идет об отмене выплаты — она лишь "замораживается" до тех пор, пока не будут выяснены все обстоятельства. Максимальный срок приостановления выплат обычно составляет три года.

В то же время для граждан, которые с 24 февраля 2022 года находятся на временно оккупированных территориях, это ограничение не действует. Их средства остаются недоступными до того момента, когда станет возможным подтвердить причины отсутствия движения по счету.

Специалисты советуют пенсионерам хотя бы раз в месяц совершать любую операцию со своей картой, даже минимальное снятие или оплату покупки. Альтернативой может стать другой способ накопления, который индивидуально предлагают банки для клиентов без использования пенсионной карты.

