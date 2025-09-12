Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Пенсія на картці — скільки часу можна не знімати гроші

Пенсія на картці — скільки часу можна не знімати гроші

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 11:17
Термін обмежений — скільки часу можна не знімати пенсію з картки
Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Багато українських пенсіонерів отримують виплати на банківські картки, адже це зручно й безпечно. Проте часто виникає запитання щодо того, що буде з пенсією, якщо її довго не знімати.

Про те, чи можна зберігати кошти на пенсійному рахунку без обмежень, розповіло видання "На пенсії".

Реклама
Читайте також:

Чи можна використовувати пенсійну картку для накопичень

Банківські рахунки, на які пенсіонери отримують свої виплати, перебувають під контролем держави. Якщо протягом тривалого періоду на такому рахунку не фіксується жодних операцій, він може бути тимчасово заблокований.

Скільки часу можна не знімати пенсію з картки

Як уточнила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак під час телемарафону, у випадку, коли пенсіонер не користується коштами понад шість місяців, зарахування пенсії на картку припиняється. 

При цьому не йдеться про скасування виплати — вона лише "заморожується" доти, доки не буде з’ясовано всі обставини. Максимальний строк призупинення виплат зазвичай становить три роки.

Водночас для громадян, які з 24 лютого 2022 року перебувають на тимчасово окупованих територіях, це обмеження не діє. Їхні кошти залишаються недоступними до того моменту, коли стане можливим підтвердити причини відсутності руху по рахунку.

Фахівці радять пенсіонерам хоча б раз на місяць здійснювати будь-яку операцію зі своєю карткою, навіть мінімальне зняття або оплату покупки. Альтернативою може стати інший спосіб накопичення, який індивідуально пропонують банки для клієнтів без використання пенсійної картки.

Раніше ми писали, що в Україні деякі категорії громадян поважного віку мають можливість отримати разову грошову допомогу, яка дорівнює сумі десяти їхніх щомісячних пенсій. Це право поширюється на тих, хто працював на визначених законодавством посадах та має необхідний трудовий стаж.

Також дізнавайтеся, за яких обставин з пенсіонера можуть утримати частину виплат.

виплати банки пенсіонери пенсія картка
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації