Термін обмежений — скільки часу можна не знімати пенсію з картки

Багато українських пенсіонерів отримують виплати на банківські картки, адже це зручно й безпечно. Проте часто виникає запитання щодо того, що буде з пенсією, якщо її довго не знімати.

Про те, чи можна зберігати кошти на пенсійному рахунку без обмежень, розповіло видання "На пенсії".

Чи можна використовувати пенсійну картку для накопичень

Банківські рахунки, на які пенсіонери отримують свої виплати, перебувають під контролем держави. Якщо протягом тривалого періоду на такому рахунку не фіксується жодних операцій, він може бути тимчасово заблокований.

Скільки часу можна не знімати пенсію з картки

Як уточнила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак під час телемарафону, у випадку, коли пенсіонер не користується коштами понад шість місяців, зарахування пенсії на картку припиняється.

При цьому не йдеться про скасування виплати — вона лише "заморожується" доти, доки не буде з’ясовано всі обставини. Максимальний строк призупинення виплат зазвичай становить три роки.

Водночас для громадян, які з 24 лютого 2022 року перебувають на тимчасово окупованих територіях, це обмеження не діє. Їхні кошти залишаються недоступними до того моменту, коли стане можливим підтвердити причини відсутності руху по рахунку.

Фахівці радять пенсіонерам хоча б раз на місяць здійснювати будь-яку операцію зі своєю карткою, навіть мінімальне зняття або оплату покупки. Альтернативою може стати інший спосіб накопичення, який індивідуально пропонують банки для клієнтів без використання пенсійної картки.

