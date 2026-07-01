Пенсии, зарплаты, коммунальные тарифы и налоги: что ждет финансы украинцев в июле

Финансы украинцев в июле. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

В июле 2026 года для украинцев подготовили немало нововведений, которые могут повлиять на финансы наших граждан. Речь идет о минимальной зарплате, пенсионном обеспечении, налогах для ФЛП и физических лиц, расходах на коммунальные услуги и др. Мы разобрались, что нужно знать о деньгах в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с финансами украинцев в июле.

Минимальная зарплата в Украине

Пересмотр социальных стандартов в ближайшее время не предусмотрен. Согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", минимальная зарплата в июле останется на уровне 8 647 грн (52 грн в час). Эту сумму гарантирует государство каждому официально трудоустроенному гражданину.

Однако ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15224-5, в котором предлагали повысить минимальную заработную плату с 1 июля до 11 183 грн. Впоследствии документ сняли с рассмотрения, оставив минимальное денежное обеспечение (до вычета налогов и сборов) на текущем уровне.

Что будет с коммунальными тарифами

В июле 2026 года бытовые потребители будут платить фиксированную цену за электроэнергию — 4,32 грн за кВт-ч (с возможностью экономить ночью благодаря установке двухзонного счетчика). Тариф на газ тоже не изменится и останется на уровне 7,96 грн за кубометр (фиксированная цена от Нафтогаза).

В то же время услуги водоснабжения и водоотведения могут подорожать в нескольких населенных пунктах. Как сообщали Новини.LIVE, изменения с 1 июля предусмотрены в таких водоканалах:

Черниговводоканал — 64,76 грн вместо 70,7 грн (без НДС);

Черкассыводоканал — 47,26 грн вместо 27,6 грн (без НДС);

Тернопольводоканал — 72,78 грн вместо 36,7 грн (без НДС);

Ровнооблводоканал — 57,04 грн вместо 32,6 грн (без НДС);

Полтававодоканал — 84,9 грн вместо 33,7 грн (с НДС);

Кременчугводоканал — 67,4 грн вместо 31,8 грн (с НДС);

Винницаоблводоканал — 81,07 грн вместо 25,57 грн (с НДС).

Минимальная и максимальная пенсия

Поскольку социальные стандарты не пересматривали, минимальное пенсионное обеспечение в июле составит 2 595 грн, а максимальное — 25 950 грн.

В соответствии с действующим законодательством после достижения 65-летнего возраста и при наличии полного страхового стажа украинцы получают право на повышенный размер выплаты. Речь идет о гарантированной минимальной сумме 3 458,80 грн.

Дополнительно можно рассчитывать на ежемесячные доплаты после достижения определенного возраста: с 70 лет — плюс 300 грн, с 75 лет — плюс 456 грн, с 80 лет — плюс 570 грн. Эти надбавки назначаются автоматически, никаких дополнительных действий со стороны украинцев не требуется.

Увеличенные выплаты военнослужащим

В июле военнослужащие получат увеличенное денежное довольствие, поскольку выплаты будут начислять по новой системе. В Министерстве обороны сообщили, что минимальная сумма дохода составит 30 000 грн, куда входит базовая ставка 20 000 грн и мотивационная надбавка 10 000 грн. Кроме того, предусмотрены дополнительные вознаграждения за выполнение боевых задач.

"Новые выплаты не зависят от того, подписал ли военнослужащий новый контракт. Право на них имеют все — кто подписал мотивационный контракт, служит по призыву и проходит службу по старому контракту", — отметили в Минобороны.

Налоговые ставки в июле 2026 года

Налоговая нагрузка на физических лиц-предпринимателей останется на текущем уровне. Ставки военного сбора, единого социального взноса и единого налога не пересматривали, поэтому в ближайшее время минимальные расходы ФЛП составят:

военный сбор для ФЛП 1 и 2 группы — 864,70 грн/мес.;

военный сбор для ФЛП 3 группы — 1% от дохода;

единый налог для ФЛП 1 группы — 332,80 грн/мес.;

единый налог для ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн/мес.;

единый налог для ФЛП 3 группы — 5% от дохода;

единый социальный взнос — 1 902,34 грн/мес.

Обязательные налоги с официальной зарплаты начисляет, удерживает и уплачивает работодатель. А доходы из сторонних источников украинцы должны декларировать самостоятельно, после чего выполнить финансовые обязательства в полном объеме. Налог на доходы физических лиц составляет 18%, а военный сбор — 5%.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторым украинцам до 1 июля направили уведомления-решения. Письма от налоговой получили владельцы жилой и нежилой недвижимости. Они должны уплатить налог в течение 60 календарных дней после вручения документа.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую минимальную зарплату получат сотрудники в Германии. С 1 июля 2026 года ставка будет составлять 13,90 евро в час брутто. Полный рабочий месяц предполагает минимальное денежное вознаграждение в размере 2 502 евро (до удержания налогов и сборов).