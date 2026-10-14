Пенсия после гибели военнослужащего: кто из родственников имеет право и сколько выплачивают

Деньги на военной форме. Фото: Новини.LIVE

В Украине семьи погибших военнослужащих и защитников, пропавших без вести во время обороны страны, могут претендовать на пенсию в связи с потерей кормильца. Право на выплаты имеют, в частности, дети, нетрудоспособные родители и супруги при определенных законом условиях. С марта 2026 года также повысили минимальные выплаты для семей погибших воинов.

О размере пенсий родственникам погибших и основаниях для получения выплат сообщило Министерство по делам ветеранов Украины, передают Новини.LIVE.

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Кто может получать выплаты

Право на пенсию в связи с потерей кормильца зависит от возраста, трудоспособности и других обстоятельств, предусмотренных законодательством.

В частности, на выплаты могут претендовать:

Дети погибшего военнослужащего — до достижения 18 лет, а если они учатся на дневной форме обучения, то при определенных законом условиях — до 23 лет. Нетрудоспособные родители погибшего — при соблюдении установленных законодательством требований в отношении пенсионного обеспечения. Супруга или супруг погибшего военнослужащего — при условии соответствия критериям, определенным законом, в частности в отношении нетрудоспособности и потери источника дохода. Члены семей военных пенсионеров — если кормилец умер во время получения пенсии или в течение пяти лет после прекращения ее выплаты.

Право на пенсию и необходимые условия для ее назначения определяются индивидуально, с учетом обстоятельств конкретной семьи.

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Какую пенсию назначают семьям погибших военных

Размер пенсии в связи с потерей кормильца определяется с учетом денежного довольствия погибшего военнослужащего и количества лиц, имеющих право на выплаты.

Размер пенсии составляет:

70 % денежного довольствия погибшего военнослужащего — для отца или матери, жены или мужа. Такой размер предусмотрен независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи;

70 % денежного довольствия — для одного ребенка;

по 50 % денежного довольствия на каждого ребенка — если право на выплату имеют двое или более детей.

При этом фактическая сумма пенсии зависит от обстоятельств назначения и норм законодательства, применимых к конкретной категории получателей.

Куда обращаться для оформления пенсии

Порядок подачи заявления зависит от того, получал ли погибший военнослужащий пенсию при жизни.

Если военному не назначали пенсию, членам его семьи необходимо обратиться в уполномоченное структурное подразделение министерства или другого ведомства, в котором он проходил службу.

Если он уже получал пенсию, заявление можно подать в сервисный центр Пенсионного фонда Украины по месту жительства или пребывания заявителя.

Перед обращением следует подготовить документы, подтверждающие личность, родственные связи, обстоятельства смерти и право на пенсионное обеспечение.

Какие документы необходимы для назначения выплат

Для оформления пенсии членам семьи необходимо подать заявление и копии документов. В зависимости от конкретной ситуации могут понадобиться:

паспорт гражданина Украины и сведения о зарегистрированном месте жительства;

документ с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) или паспорт с соответствующей отметкой об отказе от его получения;

свидетельство о смерти военнослужащего;

документы, подтверждающие родственные отношения, в частности свидетельства о рождении или браке;

документы, подтверждающие нетрудоспособность;

документ об установлении группы инвалидности, если он имеется;

заключение о времени наступления инвалидности до достижения 18 лет, если пенсию оформляют ребенку, уже достигшему совершеннолетия;

справка из учебного заведения о дневной форме обучения;

документы о страховом стаже продолжительностью не менее 20 лет — для назначения пенсии матери или супруге в возрасте от 50 до 55 лет в предусмотренных случаях;

документы, подтверждающие отсутствие получения алиментов пасынком или падчерицей от своих родителей;

банковские реквизиты для зачисления средств.

Перечень документов может отличаться в зависимости от категории получателя и обстоятельств назначения пенсии. За дополнительными разъяснениями семьи могут обратиться к специалисту по сопровождению.

Как изменились выплаты семьям погибших военных

С 1 марта 2026 года в Украине увеличили адресную финансовую поддержку для членов семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести при защите государства от российской агрессии.

Изменения предусматривают повышение минимальных выплат для нескольких категорий получателей:

не менее 12 810 грн на человека — для каждого нетрудоспособного члена семьи, в частности родителей, супруги или супруга погибшего военнослужащего, а также для одного ребенка, которому вместо пенсии назначено государственное пособие. Ранее минимальная сумма составляла 7 800 грн;

не менее 10 020 грн на каждого получателя — для семей, в которых помощь получают двое или более членов семьи, кроме нетрудоспособных родителей, супруги или супруга, а также для двух и более детей погибшего военнослужащего. До повышения минимальная сумма составляла 6 100 грн.

Следующие ежегодные индексации этих выплат предусмотрены с 1 марта 2027 года.

Перерасчет должен осуществляться автоматически, поэтому подавать отдельное заявление только для индексации или специально обращаться в учреждение не нужно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что денежное довольствие военных может вырасти на 20%. В Верховной Раде нашли возможность пересмотреть выплаты защитникам без повышения налогов и сокращения социальных расходов. Также предлагается сделать их защищенной статьей бюджета.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Минобороны утвердило важные изменения, которые ускорят выплаты военнослужащим после ранения. Ведомство ввело единый образец приказа об обстоятельствах таких случаев и определило срок его издания. Эти сведения необходимы для подготовки справки об обстоятельствах травмы.