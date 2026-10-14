Пенсія після загибелі військового: хто з рідних має право та скільки виплачують

Гроші на військовій формі. Фото: Новини.LIVE

В Україні родини загиблих військовослужбовців та захисників, які зникли безвісти під час оборони країни, можуть претендувати на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Право на виплати мають, зокрема, діти, непрацездатні батьки та подружжя за визначених законом умов. З березня 2026 року також підвищили мінімальні виплати для сімей полеглих воїнів.

Про розмір пенсій родичам загиблих та підстави для отримання виплат розповіло Міністерство у справах ветеранів України, передають Новини.LIVE.

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Хто може отримувати виплати

Право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника залежить від віку, працездатності та інших обставин, передбачених законодавством.

Зокрема, на виплати можуть претендувати:

Діти загиблого військового — до досягнення 18 років, а якщо вони навчаються за денною формою, то за визначених законом умов — до 23 років. Непрацездатні батьки загиблого — якщо виконуються встановлені законодавством вимоги щодо пенсійного забезпечення. Дружина або чоловік загиблого військовослужбовця — за умови відповідності критеріям, визначеним законом, зокрема щодо непрацездатності та втрати джерела доходу. Члени сімей військових пенсіонерів — якщо годувальник помер під час отримання пенсії або протягом п’яти років після припинення її виплати.

Право на пенсію та необхідні умови для її призначення визначають індивідуально, з урахуванням обставин конкретної родини.

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Яку пенсію призначають родинам полеглих військових

Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника визначається з урахуванням грошового забезпечення загиблого військовослужбовця та кількості осіб, які мають право на виплати.

Розмір пенсії становить:

70% грошового забезпечення загиблого військового — для батька або матері, дружини чи чоловіка. Такий розмір передбачений незалежно від наявності інших непрацездатних членів сім’ї;

70% грошового забезпечення — для однієї дитини;

по 50% грошового забезпечення на кожну дитину — якщо право на виплату мають двоє або більше дітей.

Водночас фактична сума пенсії залежить від обставин призначення та норм законодавства, які застосовуються до конкретної категорії одержувачів.

Куди звертатися для оформлення пенсії

Порядок подання заяви залежить від того, чи отримував загиблий військовослужбовець пенсію за життя.

Якщо військовому не призначали пенсію, членам його сім’ї потрібно звернутися до уповноваженого структурного підрозділу міністерства або іншого відомства, у якому він проходив службу.

Якщо він уже отримував пенсію, заяву можна подати до сервісного центру Пенсійного фонду України за місцем проживання або перебування заявника.

Перед зверненням варто підготувати документи, які підтверджують особу, родинні зв’язки, обставини смерті та право на пенсійне забезпечення.

Які документи потрібні для призначення виплат

Для оформлення пенсії членам сім’ї необхідно подати заяву та копії документів. Залежно від конкретної ситуації можуть знадобитися:

паспорт громадянина України та відомості про зареєстроване місце проживання;

документ із реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП) або паспорт із відповідною відміткою про відмову від його отримання;

свідоцтво про смерть військовослужбовця;

документи, що підтверджують родинні відносини, зокрема свідоцтва про народження або шлюб;

документи, які підтверджують непрацездатність;

документ про встановлення групи інвалідності, якщо він є;

висновок про час настання інвалідності до досягнення 18 років, якщо пенсію оформлюють дитині, яка вже досягла повноліття;

довідка закладу освіти про денну форму навчання;

документи про страховий стаж тривалістю не менше 20 років — для призначення пенсії матері або дружині віком від 50 до 55 років у передбачених випадках;

документи, що підтверджують відсутність отримання аліментів пасинком або падчеркою від своїх батьків;

банківські реквізити для зарахування коштів.

Перелік документів може відрізнятися залежно від категорії одержувача та обставин призначення пенсії. За додатковими роз’ясненнями родини можуть звернутися до фахівця із супроводу.

Як змінилися виплати родинам загиблих військових

З 1 березня 2026 року в Україні збільшили адресну фінансову підтримку для членів сімей військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти під час захисту держави від російської агресії.

Зміни передбачають підвищення мінімальних виплат для кількох категорій одержувачів:

не менше 12 810 грн на людину — для кожного непрацездатного члена сім’ї, зокрема батьків, дружини або чоловіка загиблого військовослужбовця, а також для однієї дитини, якій замість пенсії призначили державну допомогу. Раніше мінімальна сума становила 7 800 грн;

не менше 10 020 грн на кожного одержувача — для сімей, у яких допомогу отримують двоє або більше членів родини, крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка, а також для двох і більше дітей загиблого військовослужбовця. До підвищення мінімальна сума становила 6 100 грн.

Наступні щорічні індексації цих виплат передбачені з 1 березня 2027 року.

Перерахунок має здійснюватися автоматично, тому подавати окрему заяву лише для індексації або спеціально звертатися до установи не потрібно.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що грошове забезпечення військових може зрости на 20%. У Верховній Раді знайшли можливість переглянути виплати захисникам без підвищення податків і урізання соціальних видатків. Також пропонується зробити їх захищеною статтею бюджету.

Також Новини.LIVE писали, що Міноборони ухвалило важливі зміни, які прискорять виплати військовим після поранення. Відомство запровадило єдиний зразок наказу про обставини таких випадків і визначило строк його видання. Ці відомості необхідні для підготовки довідки про обставини травми.