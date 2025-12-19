Сериал Эмили в Париже — сколько на самом деле стоит роскошная жизнь главной героини

Главная героиня сериала "Эмили в Париже". Фото: кадр из видео

На стриминговой платформе Netflix 18 декабря 2025 года вышел пятый сезон популярного сериала "Эмили в Париже". Главная героиня продолжила носить одежду люксовых брендов и регулярно посещать рестораны. Возникает вопрос, какие доходы должны быть у молодого сотрудника, чтобы он позволил себе такую роскошную жизнь в Италии.

Расходы и потенциальный заработок Эмили Купер за год подсчитали журналисты издания Vanity Fair.

На что тратит деньги героиня сериала

На протяжении всех сезонов "Эмили в Париже" зрителям сериала показывали повседневную жизнь главной героини, которая состояла из посещений ресторанов и кафе, шопинга, вечеров в светских компаниях, пользования такси, проживания в центральном районе столицы и прочего.

По подсчетам, если питаться минимум дважды в неделю в ресторанах, придется тратить около 2 780 евро в год. Услуги такси, регулярный утренний кофе и коктейли обойдутся в 3 840 евро в год.

Далее, Эмили Купер обладает роскошным гардеробом, в ее шкафу — одежда от люксовых брендов (Chanel, Hermès, Vassilis Zoulias и т.д.). Покупка подобных вещей, включая аксессуары, может потребовать расходов в размере более 65 000 долларов ежегодно.

Наконец, девушка живет в центре Парижа. Аренда квартиры, похожей на дом Эмили, стоит по состоянию на 2025 год ориентировочно 30 000 евро и больше, в зависимости от расположения, площади и состояния. Не стоит забывать о коммунальных услугах — годовые расходы составляют 2 000 евро в среднем.

Сколько должна зарабатывать Эмили

Получается, образ жизни главной героини сериала обходится ей в 103 000 евро в год. Журналисты выяснили, что средняя зарплата менеджера по маркетингу в Париже (это профессия Эмили) доходит до 42 000 евро.

Быт девушки, который демонстрируется зрителям, никак не сходится с реальностью. Доход маркетолога, даже высококвалифицированного, не соотносится с ежедневными расходами Эмили Купер. Иначе героине пришлось бы жить с долгом в размере 60 000 евро.

