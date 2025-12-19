Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Парижская роскошь — сколько должна зарабатывать Эмили из сериала

Парижская роскошь — сколько должна зарабатывать Эмили из сериала

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 17:12
Сериал Эмили в Париже — сколько на самом деле стоит роскошная жизнь главной героини
Главная героиня сериала "Эмили в Париже". Фото: кадр из видео

На стриминговой платформе Netflix 18 декабря 2025 года вышел пятый сезон популярного сериала "Эмили в Париже". Главная героиня продолжила носить одежду люксовых брендов и регулярно посещать рестораны. Возникает вопрос, какие доходы должны быть у молодого сотрудника, чтобы он позволил себе такую роскошную жизнь в Италии.

Расходы и потенциальный заработок Эмили Купер за год подсчитали журналисты издания Vanity Fair.

Реклама
Читайте также:

На что тратит деньги героиня сериала

На протяжении всех сезонов "Эмили в Париже" зрителям сериала показывали повседневную жизнь главной героини, которая состояла из посещений ресторанов и кафе, шопинга, вечеров в светских компаниях, пользования такси, проживания в центральном районе столицы и прочего.

По подсчетам, если питаться минимум дважды в неделю в ресторанах, придется тратить около 2 780 евро в год. Услуги такси, регулярный утренний кофе и коктейли обойдутся в 3 840 евро в год.

Далее, Эмили Купер обладает роскошным гардеробом, в ее шкафу — одежда от люксовых брендов (Chanel, Hermès, Vassilis Zoulias и т.д.). Покупка подобных вещей, включая аксессуары, может потребовать расходов в размере более 65 000 долларов ежегодно.

Наконец, девушка живет в центре Парижа. Аренда квартиры, похожей на дом Эмили, стоит по состоянию на 2025 год ориентировочно 30 000 евро и больше, в зависимости от расположения, площади и состояния. Не стоит забывать о коммунальных услугах — годовые расходы составляют 2 000 евро в среднем.

Сколько должна зарабатывать Эмили

Получается, образ жизни главной героини сериала обходится ей в 103 000 евро в год. Журналисты выяснили, что средняя зарплата менеджера по маркетингу в Париже (это профессия Эмили) доходит до 42 000 евро.

Быт девушки, который демонстрируется зрителям, никак не сходится с реальностью. Доход маркетолога, даже высококвалифицированного, не соотносится с ежедневными расходами Эмили Купер. Иначе героине пришлось бы жить с долгом в размере 60 000 евро.

Напомним, Holywater и Megogo запустили партнерство, благодаря чему украинцам стали доступны короткие вертикальные сериалы в мобильном приложении Megogo (мелодрамы с эпизодами по 1-2 минуты).

Также мы писали, какие гонорары имели актеры популярного сериала "Очень странные дела". Главная звезда Милли Бобби Браун зарабатывала около 300 000 долларов за каждую серию, однако это в 4 раза меньше, чем Вайнона Райдер.

сериал доходы зарплата "Эмили в Париже" расходы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации