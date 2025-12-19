Відео
Головна Економіка Паризька розкіш — скільки насправді має заробляти Емілі з серіалу

Паризька розкіш — скільки насправді має заробляти Емілі з серіалу

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 17:12
Серіал Емілі в Парижі — скільки насправді коштує розкішне життя головної героїні
Головна героїня серіалу "Емілі в Парижі". Фото: кадр із відео

На стримінговій платформі Netflix 18 грудня 2025 року вийшов п'ятий сезон популярного серіалу "Емілі в Парижі". Головна героїня продовжила носити одяг люксових брендів і регулярно відвідувати ресторани. Постає питання, які доходи повинні бути в молодого працівника, аби він дозволив собі таке розкішне життя в Італії.

Витрати і потенційний заробіток Емілі Купер за рік підрахували журналісти видання Vanity Fair.

Читайте також:

На що витрачає гроші героїня серіалу

Протягом усіх сезонів "Емілі в Парижі" глядачам серіалу показували повсякденне життя головної героїні, яке складалося з відвідувань ресторанів і кав’ярень, шопінгу, вечорів у світських компаніях, користування таксі, проживання в центральному районі столиці тощо.

За підрахунками, якщо харчуватися щонайменше двічі на тиждень у ресторанах, доведеться витрачати близько 2 780 євро на рік. Послуги таксі, регулярна ранкова кава і коктейлі обійдуться у 3 840 євро на рік.

Далі, Емілі Купер володіє розкішним гардеробом, у її шафі — одяг від люксових брендів (Chanel, Hermès, Vassilis Zoulias тощо). Купівля подібних речей, включно з аксесуарами, може вимагати витрат розміром понад 65 000 доларів щорічно.

Нарешті, дівчина мешкає в центрі Парижу. Оренда квартири, схожої на оселю Емілі, коштує станом на 2025 рік орієнтовно 30 000 євро і більше, залежно від розташування, площі та стану. Не варто забувати про комунальні послуги — річні витрати становлять 2 000 євро у середньому.

Скільки повинна заробляти Емілі

Виходить, спосіб життя головної героїня серіалу обходиться їй у понад 103 000 євро на рік. Журналісти з’ясували, що середня зарплата менеджера з маркетингу в Парижі (це професія Емілі) доходить до 42 000 євро.

Побут дівчини, який демонструється глядачам, ніяк не сходиться з реальністю. Дохід маркетолога, навіть висококваліфікованого, не співвідноситься зі щоденними витратами Емілі Купер. Інакше героїні довелося би жити з боргом у розмірі 60 000 євро.

Нагадаємо, Holywater і Megogo запустили партнерство, завдяки чому українцям стали доступні короткі вертикальні серіали в мобільному застосунку Megogo (мелодрами з епізодами по 1-2 хвилини).

Також ми писали, які гонорари мали актори популярного серіалу "Дивні дива". Головка зірка Міллі Боббі Браун заробляла близько 300 000 доларів за кожну серію, однак це у 4 рази менше, ніж Вайнона Райдер.

серіал доходи зарплатня "Емілі в Парижі" витрати
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
