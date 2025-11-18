Дизель дорожает и может исчезнуть с АЗС — что происходит на рынке топлива в Украине

Работник АЗС. Фото: Новини.LIVE

Еще осенью эксперты предупреждали, что после остановки Кременчугского НПЗ и проблем с импортом, страна может столкнуться с серьезными перебоями с топливом. И эти прогнозы начинают сбываться.

О том, что будет с ценами на дизель и может ли в Украине возникнуть дефицит топлива, рассказал директор в Консалтинговой группе А-95 Сергей Куюн.

Что вызвало рост цен на дизельное топливо

Уже в октябре импорт дизеля сократился на 15% — это более 90 тысяч тонн минус по сравнению с прошлым годом. Некоторые владельцы АЗС признают, что бывают дни, когда купить топливо просто негде. Падение поставок вызвано сразу несколькими факторами:

Собственное производство почти отсутствует. Проблемы с речной логистикой из-за погоды. Литовский "Орлен Летува" — весь октябрь был на ремонте. Венгерский НПЗ MOL — временно свернул отгрузки в Украину после диверсии.

Ситуацию осложнило и санкционное давление. В Сербии остановился завод "Газпрома", и теперь сербы массово скупают топливо в том же порту Констанца, через который поставляла дизель Украина. Им нужно около 200 тысяч тонн в месяц — это больше, чем Украина обычно импортирует.

Одновременно MOL, сократив поставки нам, начал активно выкупать сырье у польского "Орлена", который был основным поставщиком для Украины.

Кроме того, 21 ноября должны вступить в силу санкции США против "Лукойла" и "Роснефти". В зоне риска — заводы в Болгарии и Румынии. Если остановится румынское производство, на рынке появится еще один крупный покупатель, который будет конкурировать с Украиной за дизель.

Негативный тренд ощутим даже в Европе. Из-за ударов по российским НПЗ производство и экспорт в РФ сократились, а ЕС прекратил закупать дизель из Индии. По словам трейдеров, в Европе формируется реальный дефицит.

На сколько может подорожать дизель в Украине

Цены в Украине уже реагируют. С октября дизтопливо в ЕС подорожало примерно на 6 грн за литр. В Украине оптовые цены выросли почти на столько же, хотя на АЗС пока повышение не такое ощутимое.

"На наших колонках цена в свою очередь выросла в среднем чуть больше, чем на 2 грн/л. Итак, как видим, потенциал на 2-3 грн/л точно еще есть", — написал Куюн.

Может ли в Украине возникнуть дефицит топлива

По словам эксперта, самая большая проблема сейчас — не цена, а наличие топлива физически. Он напомнил, что во время кризиса 2022 года рынок удалось стабилизировать благодаря максимально упрощенным правилам и приоритету для топливных грузов. Сейчас нужны похожие решения.

В первую очередь речь идет об ускорении пересечения границы бензовозами. Также необходимо разгрузить железнодорожное направление. Поступают сигналы о задержках на польском направлении. Поэтому Укрзализныце нужно увеличить персонал и расконсервировать дополнительные железнодорожные ветки для ускорения движения цистерн.

Специалист отмечает, что проблему нужно решать сейчас, а не тогда, когда система уже упадет. Ведь Россия продолжает бить по энергетической и топливной инфраструктуре Украины, и запасной план — это уже не перестраховка, а необходимость.

Ранее мы писали, что в Украине снова растут цены на топливо. По прогнозам, дизель может подорожать еще на около 2,5 грн/л в ближайшие недели.

Также мы рассказывали, что компания "Лукойл" заявила о форс-мажоре на иракском месторождении "Западная Курна-2". В компании предупредили: если проблему не решат за полгода, компания остановит добычу и уйдет из проекта.