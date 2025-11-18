Дизель дорожчає і може зникнути з АЗС — що відбувається на ринку пального в Україні

Працівник АЗС. Фото: Новини.LIVE

Ще восени експерти попереджали, що після зупинки Кременчуцького НПЗ та проблем з імпортом країна може зіткнутися із серйозними перебоями з пальним. І ці прогнози починають справджуватися.

Про те, що буде з цінами на дизель та чи може в Україні виникнути дефіцит пального, розповів директор в Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Що спричинило зростання цін на дизельне пальне

Уже в жовтні імпорт дизелю скоротився на 15% — це понад 90 тисяч тонн мінус порівняно з минулим роком. Деякі власники АЗС визнають, що бувають дні, коли купити пальне просто ніде. Падіння постачань викликане відразу кількома факторами:

Власне виробництво майже відсутнє. Проблеми з річковою логістикою через погоду. Литовський "Орлен Летува" — увесь жовтень був на ремонті. Угорський НПЗ MOL — тимчасово згорнув відвантаження в Україну після диверсії.

Ситуацію ускладнив і санкційний тиск. У Сербії зупинився завод "Газпрому", і тепер серби масово скуповують пальне в тому ж порті Констанца, через який постачала дизель Україна. Їм потрібно близько 200 тисяч тонн на місяць — це більше, ніж Україна зазвичай імпортує.

Одночасно MOL, скоротивши постачання нам, почав активно викуповувати сировину у польського "Орлену", який був основним постачальником для України.

Окрім того, 21 листопада мають набрати чинності санкції США проти "Лукойлу" і "Роснафти". У зоні ризику — заводи в Болгарії та Румунії. Якщо зупиниться румунське виробництво, на ринку з’явиться ще один великий покупець, який конкуруватиме з Україною за дизель.

Негативний тренд відчутний навіть у Європі. Через удари по російських НПЗ виробництво та експорт у РФ скоротилися, а ЄС припинив закуповувати дизель з Індії. За словами трейдерів, в Європі формується реальний дефіцит.

На скільки може подорожчати дизель в Україні

Ціни в Україні вже реагують. З жовтня дизпальне в ЄС подорожчало приблизно на 6 грн за літр. В Україні оптові ціни зросли майже на стільки ж, хоча на АЗС наразі підвищення не таке відчутне.

"На наших колонках ціна своєю чергою зросла в середньому трохи більше, ніж на 2 грн/л. Отже, як бачимо, потенціал на 2-3 грн/л точно ще є", — написав Куюн.

Чи може в Україні виникнути дефіцит пального

За словами експерта, найбільша проблема зараз не ціна, а наявність пального фізично. Він нагадав, що під час кризи 2022 року ринок вдалося стабілізувати завдяки максимально спрощеним правилам і пріоритету для паливних вантажів. Зараз потрібні схожі рішення.

Насамперед ідеться про прискорення перетину кордону бензовозами. Також необхідно розвантажити залізничний напрямок. Надходять сигнали про затримки на польському напрямку. Тож Укрзалізниці потрібно збільшити персонал і розконсервувати додаткові залізничні гілки для прискорення руху цистерн.

Фахівець наголошує, що проблему потрібно вирішувати зараз, а не тоді, коли система вже впаде. Адже Росія продовжує бити по енергетичній і паливній інфраструктурі України, і запасний план — це вже не перестраховка, а необхідність.

