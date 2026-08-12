Отказ от наследства: обязательно ли обращаться к нотариусу

Заполнение формы завещания. Фото: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Процедура принятия наследства в 2026 году сопряжена с различными подводными камнями, о которых украинцы могут не догадываться. Бывают случаи, когда человек не хочет получать имущество от умершего или стремится передать его кому-то другому. Возникает вопрос, обязательно ли оформлять отказ от наследства и в каких случаях без дополнительных действий не обойтись.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каких случаях украинцы могут не оформлять отказ от наследства.

Нужно ли составлять отказ от наследства

Нежелание оформлять имущество умершего может иметь различные объективные основания. Например, если вместе с наследством перейдут долги, которые придется погасить. Какой бы ни была причина, отказ от наследства считается правом человека, а не обязанностью.

Достаточно просто не обращаться к нотариусу с заявлением о принятии наследства в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Этот срок действует для приобретения права на наследование в период военного положения.

"По истечении этого срока вы будете считаться не принявшими наследство. Для нотариуса это означает, что вы не претендуете на имущество. Далее он будет оформлять наследственное дело без вашего участия", — уточнили специалисты портала Advokat Market.

В таком случае доля имущества перейдет к другим наследникам по завещанию или закону. В то же время существуют ситуации, когда игнорирования установленного срока обращения к нотариусу будет недостаточно.

Когда нужно написать заявление об отказе от наследства

Статья 1268 Гражданского кодекса Украины определяет случаи, когда имущество переходит по наследству даже без заявления. Это так называемое автоматическое принятие наследства, поэтому без отказа не обойтись, если:

человек постоянно проживал с наследодателем на момент его смерти;

право на имущество имеет малолетнее, несовершеннолетнее, недееспособное или ограниченно дееспособное лицо.

Можно не просто отказаться от наследства, а передать свою долю другому человеку. Закон позволяет отказаться от наследства в пользу наследника по завещанию или по закону (независимо от порядка наследования). Иными словами, передать наследство соседу или родственнику, который не считается наследником, невозможно.

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