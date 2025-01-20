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Последний день для ФЛП — что нужно сделать до 20 января

20 января 2025 13:57
Елизавета Супивская - редактор
Успеть до 20 января – какие налоги должны заплатить ФЛП
Подсчет налогов. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Физические лица-предприниматели должны вовремя уплачивать налоги, чтобы контролирующий орган не начислял штрафные санкции. В январе 2025 года есть несколько предельных дат, до которых необходимо пополнить государственный бюджет. Одна из них наступила 20 числа.

Об этом говорится в налоговом календаре на официальном сайте ГНС.

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Пока не завершился день, нужно заплатить военный сбор, единый налог, единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц и налог на прибыль предприятий. Но обязательство касается не всех представителей бизнеса. 20 января 2025 года является последним днем уплаты:

  • авансового взноса по военному сбору ФЛП 1, 2 и 4 групп (800 грн);
  • авансового взноса по единому налогу ФЛП 1 и 2 групп (302,80 грн и 1 600 грн соответственно);
  • единого социального взноса ФЛП на упрощенной системе, лицами с независимой профессиональной деятельностью, членами фермерского хозяйства за IV квартал 2024 года (5 280 грн);
  • единого социального взноса работодателями за наемных сотрудников за декабрь 2024 года;
  • авансового взноса по налогу на доходы физических лиц за каждое место розничной торговли горючим ФЛП на общей системе налогообложения;
  • авансового взноса по налогу на прибыль предприятий за каждое место розничной торговли горючим.

Стоит уточнить, что единый налог и военный сбор имеют право не платить мобилизованные предприниматели, а также ФЛП с бизнесом во временной оккупации или на территории активных боевых действий. Что касается ЕСВ за 2024 год, он остался добровольным, но тогда украинцам не начислят страховой стаж.

Налоговый календарь до конца января

В течение первого месяца года возникает немало налоговых обязательств, связанных как с уплатой денег в бюджет, так и с подачей отчетных деклараций. Например, до 28 января горные предприятия должны заплатить ЕСВ за наемных работников за декабрь 2024 года.

До 29 числа юридические лица должны покрыть налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и транспортный налог за IV квартал прошлого года. 30 января наступит предельная дата уплаты:

  • акцизного налога за декабрь;
  • единого налога за IV квартал 2024 года ФЛП 4 группы;
  • НДФЛ с общей суммы доходов в виде процентов, начисленных за декабрь на суммы банковских депозитных или текущих счетов, сберегательных сертификатов, вкладов членов кредитного союза;
  • земельного налога и/или арендной платы за участки государственной/коммунальной собственности за декабрь;
  • налога на добавленную стоимость за декабрь;
  • ренты за пользование недрами при добыче углеводородного сырья, за пользование радиочастотным ресурсом Украины, за транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистралям, за транзит аммиака.

Наконец, до 31 января 2025 года пункты обмена иностранных валют должны заплатить авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий.

Напомним, за уклонение от уплаты налогов ФЛП грозят немалые штрафы. В случае просрочки контролирующий орган начислит от 10 до 50% от суммы задолженности. Плюс придется заплатить пеню, если игнорировать наличие финансовых санкций.

Также мы писали, что украинцы должны регулярно подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах. Это касается предпринимателей на общей системе налогообложения и лиц, которую ведут независимую профессиональную деятельность. Предельный срок — до 1 мая.

ФЛП налоги деньги бизнес предприниматели

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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