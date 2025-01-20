Встигнути до 20 січня – які податки повинні заплатити ФОПи

Підрахунок податків. Фото: Pexels

Фізичні особи-підприємці повинні вчасно сплачувати податки, аби контролюючий орган не нараховував штрафні санкції. В січні 2025 року є кілька граничних дат, до яких необхідно поповнити державний бюджет. Одна з них настала 20 числа.

Про це йдеться в податковому календарі на офіційному сайті ДПС.

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Що треба зробити до 20 січня

Поки не завершився день, потрібно заплатити військовий збір, єдиний податок, єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб і податок на прибуток підприємств. Але зобов’язання стосується не всіх представників бізнесу. 20 січня 2025 року є останнім днем сплати:

авансового внеску з військового збору ФОП 1, 2 і 4 груп (800 грн);

авансового внеску з єдиного податку ФОП 1 та 2 груп (302,80 грн і 1 600 грн відповідно);

єдиного соціального внеску ФОП на спрощеній системі, особами з незалежною професійною діяльністю, членами фермерського господарства за IV квартал 2024 року (5 280 грн);

єдиного соціального внеску роботодавцями за найманих працівників за грудень 2024 року;

авансового внеску з податку на доходи фізичних осіб за кожне місце роздрібної торгівлі пальним ФОП на загальній системі оподаткування;

авансового внеску з податку на прибуток підприємств за кожне місце роздрібної торгівлі пальним.

Варто уточнити, що єдиний податок і військовий збір мають право не сплачувати мобілізовані підприємці, а також ФОПи з бізнесом у тимчасовій окупації чи на території активних бойових дій. Що стосується ЄСВ за 2024 рік, він залишився добровільним, але тоді українцям не нарахують страховий стаж.

Податковий календар до кінця січня

Протягом першого місяця року виникає чимало податкових зобов’язань, пов’язаних як зі сплатою коштів у бюджет, так із поданням звітних декларацій. Наприклад, до 28 січня гірничі підприємства повинні заплатити ЄСВ за найманих працівників за грудень 2024 року.

До 29 числа юридичні особи мають покрити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, і транспортний податок за IV квартал минулого року. 30 січня настане гранична дата сплати:

акцизного податку за грудень;

єдиного податку за IV квартал 2024 року ФОП 4 групи;

ПДФО з загальної суми доходів у вигляді процентів, нарахованих за грудень на суми банківських депозитних або поточних рахунків, ощадних сертифікатів, вкладів членів кредитної спілки;

земельного податку та/або орендної плати за ділянки державної/комунальної власності за грудень;

податку на додану вартість за грудень;

ренти за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини, за користування радіочастотним ресурсом України, за транспортування нафти і нафтопродуктів магістралями, за транзит аміаку.

Нарешті, до 31 січня 2025 року пункти обміну іноземних валют повинні заплатити авансовий внесок з податку на прибуток підприємств.

Нагадаємо, за ухилення від сплати податків ФОПам загрожують чималі штрафи. У разі протермінування контролюючий орган нарахує від 10 до 50% від суми заборгованості. Плюс доведеться заплатити пеню, якщо ігнорувати наявність фінансових санкцій.

Також ми писали, що українці повинні регулярно подавати декларацію про майновий стан і доходи. Це стосується підприємців на загальній системі оподаткування та осіб, яку ведуть незалежну професійну діяльність. Граничний термін — до 1 травня.