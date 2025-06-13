Оспаривание отцовства в 2025 — порядок процедуры и сколько денег надо отдать

Оспаривание отцовства — какая процедура и сколько стоит
Оспаривание отцовства — достаточно сложная процедура, которая требует не только юридической осведомленности, но и финансовых затрат. В таких случаях важно понимать, как происходит процесс, какие документы нужны и, главное, сколько это стоит.
О том, каким образом в Украине происходит оспаривание отцовства, рассказал адвокат Александр Малик.
Когда есть смысл оспаривать отцовство
Статус отца, согласно нормам действующего законодательства, предусматривает ряд прав и обязанностей в отношении ребенка. Однако, если мужчина не является биологическим отцом ребенка, он может в законном порядке прекратить отношения и, соответственно, все обязанности.
Адвокат отметил, что в случаях, когда ребенок рождается в браке, муж автоматически записывается в свидетельство о его рождении отцом, а жена — матерью. Поэтому, если потом нужно оспорить факт отцовства, это происходит в судебном порядке.
Кроме того, бывают ситуации, когда ребенок рождается от родителей, не состоящих в зарегистрированном браке, или же его рожает мать-одиночка. В обоих случаях отец записывается именно со слов матери, поэтому мужчина может инициировать процедуру оспаривания как юридического, так и биологического отцовства в отношении конкретного ребенка или детей.
Что нужно для оспаривания отцовства
Оспаривание отцовства происходит в судебном порядке. Сделать это можно с момента рождения ребенка и до достижения им 18-летнего возраста. Когда ребенок станет совершеннолетним, заявление ни один суд в Украине не примет.
Кроме заявления об оспаривании отцовства, в суд необходимо предоставить доказательную базу:
- Свидетельство о рождении ребенка.
- Результаты ДНК-теста.
- Показания свидетелей (которые, например, свидетельствуют отдельное проживание заявителя с матерью ребенка в период зачатия).
После рассмотрения дела и вынесения положительного решения судом, орган ЗАГС получает право убрать сведения об отце из свидетельства о рождении ребенка. Соответственно мужчина перестает иметь права и обязанности в отношении ребенка (в том числе по алиментам).
Сколько стоит процедура оспаривания отцовства
Стоимость оспаривания отцовства зависит от нескольких факторов, в частности от того, есть ли потребность в юридической помощи адвоката или других дополнительных услугах.
Однако в любом случае заявителю придется оплатить судебный сбор, который в 2025 году составляет 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, или 1 211,20 грн.
Оплата ДНК-теста — самая существенная статья расходов при оспаривании отцовства. Экспертиза может стоить от 4 000 до 15 000 грн — все зависит от формы собственности учреждения и сложности исследований.
Ранее мы писали, сколько стоит развод в Украине.
Также узнавайте, как делится имущество при разводе, если в семье есть дети.
Читайте Новини.LIVE!