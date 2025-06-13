Оспаривание отцовства в 2025 — порядок процедуры и сколько денег надо отдать

Ребенок с родителями. Фото: Freepik

Оспаривание отцовства — достаточно сложная процедура, которая требует не только юридической осведомленности, но и финансовых затрат. В таких случаях важно понимать, как происходит процесс, какие документы нужны и, главное, сколько это стоит.

О том, каким образом в Украине происходит оспаривание отцовства, рассказал адвокат Александр Малик.

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Когда есть смысл оспаривать отцовство

Статус отца, согласно нормам действующего законодательства, предусматривает ряд прав и обязанностей в отношении ребенка. Однако, если мужчина не является биологическим отцом ребенка, он может в законном порядке прекратить отношения и, соответственно, все обязанности.

Адвокат отметил, что в случаях, когда ребенок рождается в браке, муж автоматически записывается в свидетельство о его рождении отцом, а жена — матерью. Поэтому, если потом нужно оспорить факт отцовства, это происходит в судебном порядке.

Кроме того, бывают ситуации, когда ребенок рождается от родителей, не состоящих в зарегистрированном браке, или же его рожает мать-одиночка. В обоих случаях отец записывается именно со слов матери, поэтому мужчина может инициировать процедуру оспаривания как юридического, так и биологического отцовства в отношении конкретного ребенка или детей.

Что нужно для оспаривания отцовства

Оспаривание отцовства происходит в судебном порядке. Сделать это можно с момента рождения ребенка и до достижения им 18-летнего возраста. Когда ребенок станет совершеннолетним, заявление ни один суд в Украине не примет.

Кроме заявления об оспаривании отцовства, в суд необходимо предоставить доказательную базу:

Свидетельство о рождении ребенка. Результаты ДНК-теста. Показания свидетелей (которые, например, свидетельствуют отдельное проживание заявителя с матерью ребенка в период зачатия).

После рассмотрения дела и вынесения положительного решения судом, орган ЗАГС получает право убрать сведения об отце из свидетельства о рождении ребенка. Соответственно мужчина перестает иметь права и обязанности в отношении ребенка (в том числе по алиментам).

Сколько стоит процедура оспаривания отцовства

Стоимость оспаривания отцовства зависит от нескольких факторов, в частности от того, есть ли потребность в юридической помощи адвоката или других дополнительных услугах.

Однако в любом случае заявителю придется оплатить судебный сбор, который в 2025 году составляет 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, или 1 211,20 грн.

Оплата ДНК-теста — самая существенная статья расходов при оспаривании отцовства. Экспертиза может стоить от 4 000 до 15 000 грн — все зависит от формы собственности учреждения и сложности исследований.

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