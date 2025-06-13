Оспорювання батьківства у 2025 — порядок процедури та скільки грошей треба віддати

Дитина з батьками. Фото: Freepik

Оспорювання батьківства — досить складна процедура, яка вимагає не лише юридичної обізнаності, а й фінансових витрат. У таких випадках важливо розуміти, як відбувається процес, які документи потрібні та, головне, скільки це коштує.

Про те, яким чином в Україні відбувається оспорювання батьківства, розповів адвокат Олександр Малик.

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Коли є сенс оспорювати батьківство

Статус батька, згідно з нормами чинного законодавства, передбачає низку прав та обов’язків щодо дитини. Однак, якщо чоловік не є біологічним батьком дитини, він може в законному порядку припинити відносини й, відповідно, усі обов’язки.

Адвокат зазначив, що у випадках, коли дитина народжується в шлюбі, чоловік автоматично записується до свідоцтва про її народження батьком, а дружина – матір’ю. Тому, якщо потім потрібно оспорити факт батьківства, це відбувається в судовому порядку.

Крім того, бувають ситуації, коли дитина народжується від батьків, котрі не перебувають у зареєстрованому шлюбі, або ж її народжує матір-одиначка. В обох випадках батько записується саме зі слів матері, тож чоловік може ініціювати процедуру заперечення як юридичного, так і біологічного батьківства щодо конкретної дитини або дітей.

Що потрібно для оспорювання батьківства

Оспорювання батьківства відбувається в судовому порядку. Зробити це можна з моменту народження дитини та до досягнення нею 18-річного віку. Коли дитина стане повнолітньою, заяву жоден суд в Україні не прийме.

Крім заяви про оспорювання батьківства, до суду необхідно надати доказову базу:

Свідоцтво про народження дитини. Результати ДНК-тесту. Покази свідків (які, наприклад, засвідчують окреме проживання заявника з матір’ю дитини у період зачаття).

Після розгляду справи та винесення позитивного рішення судом, орган РАЦС отримує право прибрати відомості про батька зі свідоцтва про народження дитини. Відповідно чоловік перестає мати права та обов’язки щодо дитини (в тому числі щодо аліментів).

Скільки коштує процедура

Вартість оспорювання батьківства залежить від кількох факторів, зокрема від того, чи є потреба в юридичній допомозі адвоката або інших додаткових послугах.

Однак у будь-якому випадку заявнику доведеться сплатити судовий збір, який у 2025 році становить 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, або 1 211,20 грн.

Оплата ДНК-тесту — найсуттєвіша стаття витрат при оспорюванні батьківства. Експертиза може коштувати від 4 000 до 15 000 грн — все залежить від форми власності установи та складності досліджень.

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