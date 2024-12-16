естьОбитель 2024 — кто из украинцев может не платить проценты по кредиту на жилье

Отделение Сбербанка. Фото: Новости.LIVE / Олег Переверзев

Льготные категории украинцев, среди которых и военные, могут получить беспроцентную ипотеку в рамках государственной программы "єОселя". Проценты, начисляемые по ипотечным кредитам, компенсируют местные администрации.

Как сообщает пресс-служба "Ощадбанка", реализовать соответствующие условия программы удалось после подписания меморандума между финучреждением, семью областными военными администрациями и одним городским советом.

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Беспроцентные кредиты на жилье – что известно

Отмечается, что перечень категорий граждан, предоставляющим такое кредитование, отличается в зависимости от области. Чаще беспроцентную ипотеку оформляют:

военные, подписавшие контракт с Вооруженными силами Украины;

ветераны и члены их семей;

родные защитников, погибших на войне;

граждане, получившие инвалидность в результате войны;

переселенцы;

полицейские;

врачи;

педагоги и ученые.

Известно, что в начале декабря льготникам уже выдали кредиты на покупку жилья на сумму 640 млн грн. В то же время сумма компенсаций, начисленных по льготной ипотеке, составляет более 8 млн грн.

Кредитование в рамках подписанных меморандумов предоставили более четырем сотням граждан. Из них 165 жителей Украины живут в Одесской области. А вот льготной ипотекой воспользовались 124 жителя Львовской области. В то же время 54 ипотечных кредита на льготной основе выдали украинцам в Черновицкой области.

О чем еще следует знать

В конце сентября правительство реформировало программу "єОселя", поэтому украинцам стало еще проще получить жилье. В первую очередь это касается тех граждан, которые остались без крова в результате полномасштабной войны с РФ. Поэтому осенью в программе "єОселя" произошли следующие изменения:

первым взносом на покупку жилья по программе "єОселя" может стать сертификат "єВідновлення";

украинцам предоставили право приобрести жилье по программе "єОселя", даже если они уже участвовали в других госпрограммах (касается украинцев, у которых дома разрушены или остались на оккупированной территории).

Напомним, ранее в Украине заработала программа, благодаря которой граждане смогут выкупить арендуемое жилье.