Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Ощадбанк дає безвідсоткові кредити на купівлю житла — деталі arrow

Ощадбанк дає безвідсоткові кредити на купівлю житла — деталі

16 грудня 2024 06:01
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
єОселя 2024 — хто з українців може не платити відсотки за кредитом на житло
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзєв
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Пільгові категорії українців, серед яких і військові, можуть отримати безвідсоткову іпотеку в рамках державної програми "єОселя". Відсотки, які нараховуються за іпотечними кредитами, компенсовують місцеві адміністрації.

Як повідомляє пресслужба "Ощадбанку", реалізувати відповідні умови програми вдалося після підписання меморандуму між фінустановою, сімома обласними військовими адміністраціями та однієї міською радою. 

Читайте також:

Безвідсоткові кредити на житло — що відомо

Зазначається, що перелік категорій громадян, яким надають таке кредитування, різниться залежно від області. Найчастіше безвідсоткову іпотеку оформлюють: 

  • військові, які підписали контракт зі Збройними силами України;
  • ветерани та члени  їхніх сімей; 
  • рідні захисників, які загинули на війні; 
  • громадяни, які отримали інвалідність внаслідок війни; 
  • переселенці; 
  • поліцейські; 
  • лікарі; 
  • освітяни та науковці.

Відомо, що на початку грудня пільговикам вже видали кредитів на купівлю житла на суму у 640 млн грн. Водночас сума компенсацій, нарахованих за пільговою іпотекою, є більшою за 8 млн грн.

Кредитування в рамках підписаних меморандумів надали понад чотирьом сотням громадян. З них 165 українців живуть в Одеській області. А ось пільговою іпотекою скористалися 124 жителі Львівської області. Водночас 54 іпотечні кредити на пільговій основі видали українцям у Чернівецькій області. 

Про що ще варто знати 

Наприкінці вересня уряд реформував програму "єОселя", тож українцям стало ще простіше отримати житло. Насамперед це стосується тих громадян, які залишилися без даху над головою внаслідок повномасштабної війни з РФ. Тож восени в програмі "єОселя" відбулися такі зміни:

  • першим внеском на купівлю житла за програмою "єОселя" може стати сертифікат "єВідновлення"; 
  • українцям надали право придбати житло за програмою "єОселя", навіть якщо вони вже брали участь в інших держпрограмах (стосується українців, у яких будинки зруйновані чи залишились на окупованій території).

Нагадаємо, раніше в Україні запрацювала програма, завдяки якій громадяни зможуть викупляти орендоване житло

кредити іпотека Ощадбанк єОселя квартира

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

06:35 Як українцям заробити на монетах — три дорогі штами

06:30 Які ціни на зерно в Україні та що відбувається на ринку у грудні

06:30 Синоптики дали прогноз на зиму — коли буде найхолодніше

06:11 Сніданок, який допоможе дожити до 100 років — рецепт довгожителів

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:10 В Україні суттєво змінять вимоги для права на пенсію

Термінова новина

06:07 На Хмельниччині пролунали вибухи — що відомо

06:01 Ощадбанк дає безвідсоткові кредити на купівлю житла — деталі

05:48 Поблизу Черкас чути вибухи — що відомо

05:05 Вітер місцями до 28 м/с — синоптики дали прогноз на сьогодні

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

06:35 Як українцям заробити на монетах — три дорогі штами

06:30 Які ціни на зерно в Україні та що відбувається на ринку у грудні

06:30 Синоптики дали прогноз на зиму — коли буде найхолодніше

06:11 Сніданок, який допоможе дожити до 100 років — рецепт довгожителів

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:10 В Україні суттєво змінять вимоги для права на пенсію

Термінова новина

06:07 На Хмельниччині пролунали вибухи — що відомо

06:01 Ощадбанк дає безвідсоткові кредити на купівлю житла — деталі

05:48 Поблизу Черкас чути вибухи — що відомо

05:05 Вітер місцями до 28 м/с — синоптики дали прогноз на сьогодні

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

Text

18:39 Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

14 грудня 2024
Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК