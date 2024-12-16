єОселя 2024 — хто з українців може не платити відсотки за кредитом на житло

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзєв

Пільгові категорії українців, серед яких і військові, можуть отримати безвідсоткову іпотеку в рамках державної програми "єОселя". Відсотки, які нараховуються за іпотечними кредитами, компенсовують місцеві адміністрації.

Як повідомляє пресслужба "Ощадбанку", реалізувати відповідні умови програми вдалося після підписання меморандуму між фінустановою, сімома обласними військовими адміністраціями та однієї міською радою.

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Безвідсоткові кредити на житло — що відомо

Зазначається, що перелік категорій громадян, яким надають таке кредитування, різниться залежно від області. Найчастіше безвідсоткову іпотеку оформлюють:

військові, які підписали контракт зі Збройними силами України;

ветерани та члени їхніх сімей;

рідні захисників, які загинули на війні;

громадяни, які отримали інвалідність внаслідок війни;

переселенці;

поліцейські;

лікарі;

освітяни та науковці.

Відомо, що на початку грудня пільговикам вже видали кредитів на купівлю житла на суму у 640 млн грн. Водночас сума компенсацій, нарахованих за пільговою іпотекою, є більшою за 8 млн грн.

Кредитування в рамках підписаних меморандумів надали понад чотирьом сотням громадян. З них 165 українців живуть в Одеській області. А ось пільговою іпотекою скористалися 124 жителі Львівської області. Водночас 54 іпотечні кредити на пільговій основі видали українцям у Чернівецькій області.

Про що ще варто знати

Наприкінці вересня уряд реформував програму "єОселя", тож українцям стало ще простіше отримати житло. Насамперед це стосується тих громадян, які залишилися без даху над головою внаслідок повномасштабної війни з РФ. Тож восени в програмі "єОселя" відбулися такі зміни:

першим внеском на купівлю житла за програмою "єОселя" може стати сертифікат "єВідновлення";

українцям надали право придбати житло за програмою "єОселя", навіть якщо вони вже брали участь в інших держпрограмах (стосується українців, у яких будинки зруйновані чи залишились на окупованій території).

Нагадаємо, раніше в Україні запрацювала програма, завдяки якій громадяни зможуть викупляти орендоване житло.