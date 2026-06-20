Оклады и боевые вознаграждения: сколько получают пехотинцы в армиях мира

Военные на задании, гривны в кармане, доллары в руках. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Министерство обороны Украины представило ключевые этапы трансформации Сил обороны Украины. Глава ведомства Михаил Федоров подчеркнул, что новая система предусматривает одни из самых высоких в мире выплат для штурмовиков. В то же время скептики сразу подсчитали, что украинский пехотинец будет получать меньше, чем польский, французский легионер или американский коллега.

В информационном агентстве МОУ АрмияInform рассказали, какую сумму реально получает на руки боевой пехотинец в армиях мира и действительно ли новая реформа обеспечит Украине лидерство в этом вопросе, передают Новини.LIVE.

Какие оклады и надбавки получают пехотинцы в разных странах

Ведущие армии мира используют два разных подхода к денежному обеспечению военнослужащих. Первый предусматривает стабильный оклад независимо от условий службы, второй — привязывает уровень вознаграждения к участию в боевых действиях и выполненным задачам. Именно на вторую модель сегодня делает ставку Украина.

В большинстве стран НАТО военнослужащие получают гарантированную зарплату, которая практически не зависит от того, где именно они проходят службу — в тыловом гарнизоне или в зоне боевых операций.

В частности, базовые выплаты составляют:

рядовой армии США — от 2 634 до 3 197 долл. в месяц;

рядовой британской армии — примерно от 1 820 до 2 650 долл. в месяц;

военнослужащий Французского иностранного легиона во время боевого развертывания — от 2 150 до 3 800 долл. в месяц.

Какие боевые надбавки получают военные в других армиях

Несмотря на участие в опасных операциях, дополнительные выплаты в большинстве армий мира остаются относительно небольшими:

американская надбавка Hostile Fire Pay составляет 225 долл. в месяц;

британская операционная доплата достигает около 37 долл. в сутки.

То есть даже в самых горячих точках планеты пехотинец НАТО получает плюс-минус те же деньги, что и в мирное время.

Сколько будут получать пехотинцы в Украине

Украинская модель предусматривает иной подход. Базовое денежное обеспечение является лишь отправной точкой, а основная часть дохода формируется в зависимости от уровня риска и выполненных задач.

Система выплат включает:

около 444 долл. в месяц — базовое денежное обеспечение (20 000 грн);

около 222 долл. — за каждый день пребывания на боевых позициях (10 000 грн);

около 444 долл. — за день выполнения ударно-поисковых задач (20 000 грн);

около 889 долл. — за день участия в штурмовых действиях с продвижением вперёд (40 000 грн).

Кроме того, предусмотрены отдельные вознаграждения за достижение конкретных боевых результатов, в частности за взятие противника в плен или подтвержденное уничтожение врага.

Например, украинский военнослужащий, проведший 21 день на боевых позициях и принявший участие в одном штурме, получит за месяц:

базовое денежное обеспечение — около 444 долл.;

доплату за 21 день на позициях — около 4 662 долл.;

вознаграждение за участие в штурме — около 889 долл.

Общая сумма составит примерно от 6 000 до 6 500 долл. в месяц, или ориентировочно 185–215 долл. в сутки.

Где пехотинцам платят больше всего

Если сравнить максимальные выплаты военнослужащим в зоне боевых действий, то результат будет следующим:

армия США — около 5 000–5 500 долл. в месяц;

Французский иностранный легион — до 3 800 долл.;

польская армия — около 1 850 долл.;

украинская пехота во время активных боевых действий — от 6 000 до 6 500 долл.

В агентстве подчеркнули, что по уровню оплаты активной боевой работы украинские военные могут конкурировать лишь с сотрудниками частных военных компаний. В то же время, в отличие от частных подрядчиков, военнослужащие в Украине проходят службу в составе государственной армии, имеют определенные законом социальные гарантии, пенсионное обеспечение и правовую защиту.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько будут выплачивать военным в случае ранения в соответствии с новой реформой. Бойцам, находящимся на стационарном лечении, будут сохраняться боевые выплаты. Но для этого важно с первых дней позаботиться о надлежащем оформлении документов.

Также Новини.LIVE писали, как рассчитывается единовременное пособие военнослужащим при увольнении из армии. В большинстве случаев основой для расчета служит месячное денежное довольствие военнослужащего. В то же время законодательством определен перечень оснований, при которых право на единовременное пособие утрачивается.