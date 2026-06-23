Оккупанты раздают квартиры мариупольцев: кого заселяют в жилье украинцев

В дома украинцев в Мариуполе начали заселять посторонних людей. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Во временно оккупированном Мариуполе российская администрация объявила "бесхозными" около 4 тысяч квартир. Более половины из них — примерно 2 тысячи квартир — уже переданы другим людям.

Об этом рассказал исполняющий обязанности председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз в эфире программы Ранок.LIVE.

Почему законные владельцы недвижимости не могут защитить свое жилье в Мариуполе

По его словам, многие законные владельцы жилья не могут вернуться в город или переоформить свои квартиры из-за ограничений со стороны России. В частности, на пункте пропуска в Шереметьево украинцам массово отказывают во въезде на оккупированные территории и выдают запреты на въезд сроком от 20 до 50 лет.

Пикуз отметил, что по состоянию на начало 2026 года около 5 тысяч человек смогли попасть на оккупированную территорию через Россию. Однако впоследствии контроль значительно усилили, и пройти проверки стало гораздо сложнее.

Кого оккупационные власти заселяют в квартиры украинцев

Из-за невозможности владельцев вернуться в свои дома оккупационные власти признают квартиры "бесхозными" и распределяют их между другими людьми. Часть жилья получают переселенцы из разных регионов России, остальное передают мариупольцам, лишившимся собственного жилья.

"Некоторые люди отказываются от таких квартир, потому что понимают, что это чужая собственность, и так поступать нельзя. Некоторые, к сожалению, на это соглашаются", — рассказал Пикуз.

Также часто случаются ситуации, когда законные владельцы возвращаются в свои квартиры и обнаруживают там посторонних жильцов. Пикуз назвал такие ситуации фактическим захватом чужого имущества и подчеркнул, что жилищный вопрос остается одной из самых острых проблем для жителей оккупированного Мариуполя.

Он добавил, что списки так называемого "бесхозного" жилья оккупационная администрация публикует открыто. По имеющимся данным, в них уже внесено около 4 тысяч квартир.

Ранее Новини.LIVE писали, что даже если дом или квартира были полностью уничтожены в результате войны, наследники все равно могут претендовать на компенсацию. По закону в наследство переходит не только само имущество, но и право на получение предусмотренных государством выплат за утраченное жилье.

Также Новини.LIVE сообщали, что важное значение имеет расположение квартиры в многоэтажном доме. Владельцам и жильцам жилья советуют обратить внимание на возможные проблемы с шумом, если жилье находится над магазинами, кафе или другими коммерческими помещениями.