Ограничения на собственном участке: где украинцам запрещено сажать деревья

Где нельзя сажать деревья на своем участке. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Высаживая деревья на собственном земельном участке, важно соблюдать действующие строительные нормы. Это необходимо не только для безопасности и комфорта, но и для того, чтобы избежать конфликтов с соседями. Некоторые деревья и кустарники могут разрастаться и выходить за пределы соседской территории, поэтому для них установлены четкие правила относительно расстояния.

О том, на каком расстоянии от забора соседа запрещено сажать деревья, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на строительные нормы ДБН Б.2.2-12:2019 "Планирование и застройка территорий".

Какое расстояние необходимо соблюдать от границы участка

Размещение зеленых насаждений на земельном участке регулируется государственными строительными нормами. Согласно им:

деревья средней высоты (от 3 до 5 метров) — нужно сажать не ближе чем в 4 метрах от границы соседнего участка;

если речь идет о высокорослых деревьях, которые могут вырасти выше 5 метров, расстояние должно быть больше — не менее 6 метров от границы соседнего участка.

Для кустарников требования значительно мягче. Их разрешается сажать примерно в 1 метре от границы. В целом деревья следует высаживать так, чтобы они находились на расстоянии не менее половины диаметра их будущей кроны от границы участка. Это помогает учесть, сколько места растение займет после полного роста.

Почему нельзя высаживать деревья по собственному усмотрению

Такие ограничения введены не случайно. Они помогают избегать ситуаций, когда деревья затеняют соседние участки, корни повреждают заборы, дорожки или даже здания. Также это снижает риск споров между владельцами соседних территорий.

Также стоит учитывать, что помимо государственных норм, в каждом населенном пункте могут действовать собственные правила благоустройства. Поэтому перед тем, как сажать деревья, желательно уточнить местные требования.

Еще один важный момент касается ветвей и корней соседских деревьев. Согласно статье 105 Земельного кодекса Украины, если они заходят на вашу территорию, закон позволяет обрезать их самостоятельно. Но перед этим желательно уведомить владельца дерева в письменной форме, чтобы избежать недоразумений или возможных конфликтов.

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