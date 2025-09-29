Закрытые предприятия и утраченные документы — как украинцам подтвердить стаж для пенсии в 2025

Пожилой мужчина в отделении ПФУ. Фото: УНИАН

Многие украинцы сталкиваются с проблемами при оформлении пенсии из-за отсутствия части страхового стажа. Это часто связано с массовым закрытием предприятий в 1980-1990-х годах, когда документы терялись или не передавались в архивы. В результате возникают трудности с начислением выплат и необходимость дополнительно подтверждать стаж.

О том, как действовать в такой ситуации и как подтвердить стаж, в комментарии Соцпорталу рассказала юрист по пенсионным вопросам Екатерина Сагайдак.

Реклама

Читайте также:

Как проверить свой стаж

Прежде всего нужно посмотреть данные в Пенсионном фонде. Это можно сделать онлайн — в личном кабинете ПФУ или через приложение "Дія". Там доступны справки ОК-5 и ОК-7, где отображается информация о стаже.

Что делать, если записей о стаже нет

Если в базе нет необходимых данных, стоит обратиться в ПФУ. Фонд должен отправить запросы в архивы и бывшим работодателям. В то же время эксперты советуют самостоятельно искать документы, чтобы ускорить процесс.

С 2022 года действует еще один вариант подтверждения стажа — через свидетелей. Закон позволяет использовать показания не менее двух коллег, которые работали вместе с заявителем. Хотя Пенсионный фонд применяет этот механизм редко, суды активно учитывают такие показания.

Эксперты советуют заблаговременно проверять данные о своем стаже и собирать документы, чтобы избежать проблем при оформлении пенсии.

Ранее мы писали, что беззаботная старость без финансовых ограничений — желание почти каждого украинца. Но задумывались ли вы, какую сумму нужно иметь, чтобы после 60 лет обеспечить себе достойный и комфортный уровень жизни.

Также мы рассказывали, что статистика Пенсионного фонда Украины свидетельствует, что около 25% пенсионеров продолжают работать и после выхода на заслуженный отдых. Специалисты также объяснили, в каких случаях разрешено получать и пенсию, и заработную плату одновременно.