Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Оформление пенсии — как подтвердить стаж с советских лет

Оформление пенсии — как подтвердить стаж с советских лет

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 05:45
Закрытые предприятия и утраченные документы — как украинцам подтвердить стаж для пенсии в 2025
Пожилой мужчина в отделении ПФУ. Фото: УНИАН

Многие украинцы сталкиваются с проблемами при оформлении пенсии из-за отсутствия части страхового стажа. Это часто связано с массовым закрытием предприятий в 1980-1990-х годах, когда документы терялись или не передавались в архивы. В результате возникают трудности с начислением выплат и необходимость дополнительно подтверждать стаж.

О том, как действовать в такой ситуации и как подтвердить стаж, в комментарии Соцпорталу рассказала юрист по пенсионным вопросам Екатерина Сагайдак.

Реклама
Читайте также:

Как проверить свой стаж

Прежде всего нужно посмотреть данные в Пенсионном фонде. Это можно сделать онлайн — в личном кабинете ПФУ или через приложение "Дія". Там доступны справки ОК-5 и ОК-7, где отображается информация о стаже.

Что делать, если записей о стаже нет

Если в базе нет необходимых данных, стоит обратиться в ПФУ. Фонд должен отправить запросы в архивы и бывшим работодателям. В то же время эксперты советуют самостоятельно искать документы, чтобы ускорить процесс.

С 2022 года действует еще один вариант подтверждения стажа — через свидетелей. Закон позволяет использовать показания не менее двух коллег, которые работали вместе с заявителем. Хотя Пенсионный фонд применяет этот механизм редко, суды активно учитывают такие показания.

Эксперты советуют заблаговременно проверять данные о своем стаже и собирать документы, чтобы избежать проблем при оформлении пенсии.

Ранее мы писали, что беззаботная старость без финансовых ограничений — желание почти каждого украинца. Но задумывались ли вы, какую сумму нужно иметь, чтобы после 60 лет обеспечить себе достойный и комфортный уровень жизни.

Также мы рассказывали, что статистика Пенсионного фонда Украины свидетельствует, что около 25% пенсионеров продолжают работать и после выхода на заслуженный отдых. Специалисты также объяснили, в каких случаях разрешено получать и пенсию, и заработную плату одновременно.

пенсии пенсионеры стаж Пенсионный Фонд трудовой стаж
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации