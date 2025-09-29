Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Оформлення пенсії — як підтвердити стаж з радянських років

Оформлення пенсії — як підтвердити стаж з радянських років

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 05:45
Закриті підприємства й втрачені документи — як українцям підтвердити стаж для пенсії у 2025
Чоловік похилого віку у відділенні ПФУ. Фото: УНІАН

Багато українців стикаються з проблемами під час оформлення пенсії через відсутність частини страхового стажу. Це часто пов’язано з масовим закриттям підприємств у 1980–1990-х роках, коли документи губилися або не передавалися до архівів. У результаті виникають труднощі з нарахуванням виплат і необхідність додатково підтверджувати стаж.

Про те, як діяти в такій ситуації та як підтвердити стаж, у коментарі Соцпорталу розповіла юристка з пенсійних питань Катерина Сагайдак.

Реклама
Читайте також:

Як перевірити свій стаж

Насамперед потрібно подивитися дані у Пенсійному фонді. Це можна зробити онлайн — в особистому кабінеті ПФУ або через застосунок "Дія". Там доступні довідки ОК-5 та ОК-7, де відображається інформація про стаж.\

Що робити, якщо записів про стаж немає

Якщо в базі немає необхідних даних, варто звернутися до ПФУ. Фонд має надіслати запити до архівів та колишніх роботодавців. Водночас експерти радять самостійно шукати документи, щоб пришвидшити процес.

З 2022 року діє ще один варіант підтвердження стажу — через свідків. Закон дозволяє використати показання щонайменше двох колег, які працювали разом із заявником. Хоча Пенсійний фонд застосовує цей механізм рідко, суди активно враховують такі свідчення.

Експерти радять завчасно перевіряти дані про свій стаж та збирати документи, аби уникнути проблем при оформленні пенсії.

Раніше ми писали, що безтурботна старість без фінансових обмежень — бажання майже кожного українця. Та чи замислювалися ви, яку суму потрібно мати, аби після 60 років забезпечити собі гідний і комфортний рівень життя.

Також ми розповідали, що статистика Пенсійного фонду України свідчить, що близько 25% пенсіонерів продовжують працювати й після виходу на заслужений відпочинок. Фахівці також пояснили, у яких випадках дозволено отримувати і пенсію, і заробітну плату одночасно.

пенсії пенсіонери стаж Пенсійний Фонд трудовий стаж
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації