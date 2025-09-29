Закриті підприємства й втрачені документи — як українцям підтвердити стаж для пенсії у 2025

Чоловік похилого віку у відділенні ПФУ. Фото: УНІАН

Багато українців стикаються з проблемами під час оформлення пенсії через відсутність частини страхового стажу. Це часто пов’язано з масовим закриттям підприємств у 1980–1990-х роках, коли документи губилися або не передавалися до архівів. У результаті виникають труднощі з нарахуванням виплат і необхідність додатково підтверджувати стаж.

Про те, як діяти в такій ситуації та як підтвердити стаж, у коментарі Соцпорталу розповіла юристка з пенсійних питань Катерина Сагайдак.

Реклама

Читайте також:

Як перевірити свій стаж

Насамперед потрібно подивитися дані у Пенсійному фонді. Це можна зробити онлайн — в особистому кабінеті ПФУ або через застосунок "Дія". Там доступні довідки ОК-5 та ОК-7, де відображається інформація про стаж.\

Що робити, якщо записів про стаж немає

Якщо в базі немає необхідних даних, варто звернутися до ПФУ. Фонд має надіслати запити до архівів та колишніх роботодавців. Водночас експерти радять самостійно шукати документи, щоб пришвидшити процес.

З 2022 року діє ще один варіант підтвердження стажу — через свідків. Закон дозволяє використати показання щонайменше двох колег, які працювали разом із заявником. Хоча Пенсійний фонд застосовує цей механізм рідко, суди активно враховують такі свідчення.

Експерти радять завчасно перевіряти дані про свій стаж та збирати документи, аби уникнути проблем при оформленні пенсії.

Раніше ми писали, що безтурботна старість без фінансових обмежень — бажання майже кожного українця. Та чи замислювалися ви, яку суму потрібно мати, аби після 60 років забезпечити собі гідний і комфортний рівень життя.

Також ми розповідали, що статистика Пенсійного фонду України свідчить, що близько 25% пенсіонерів продовжують працювати й після виходу на заслужений відпочинок. Фахівці також пояснили, у яких випадках дозволено отримувати і пенсію, і заробітну плату одночасно.