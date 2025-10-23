Видео
Видео

Оформление паспорта по-новому — что делать со старыми документами

Оформление паспорта по-новому — что делать со старыми документами

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 17:12
обновлено: 16:56
Оформление паспорта-книжечки — будут ли действительны документы с русским языком
Украинские паспорта. Фото: Pexels

В Украине народные депутаты проголосовали за постановление №13369, которое предусматривает введение нового правила по оформлению паспортов в виде книжечек. Теперь дублирование информации на русском языке запрещено. Возникает вопрос, останутся ли действующими имеющиеся у людей документы.

Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Что делать со старыми паспортами

ВРУ приняла в целом проект Постановления о внесении изменений в Постановление "Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу" относительно урегулирования некоторых вопросов, связанных с оформлением документов, удостоверяющих личность гражданина Украины".

В одном из пунктов документа указано: "Язык внесения записей в паспорт в виде паспортной книжечки определяется частью первой статьи 8 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Это означает, что в печатных паспортах больше не будут дублировать информацию на русском языке, как было раньше. Все данные должны быть записаны исключительно на украинском. За изменения проголосовали 265 парламентариев в четверг, 23 октября.

В Украине прекратили выдавать паспорта-книжечки с 2016 году, их заменили ID-карты. Однако по решению суда человек в исключительных случаях может оформить документы в виде книжечки. Там записи будут без перевода на русский язык.

У многих украинцев может возникнуть вопрос: а что делать с паспортами, которые имеют русский текст? Если срок замены на ID-карту не наступил, то никаких действий совершать не нужно, ведь документы останутся в силе. То есть наши граждане могут дальше пользоваться такими паспортами без ограничений.

Когда вместо книжечки выдают ID-карту

Паспорт в виде книжечки является бессрочным, то есть украинцев не заставляют обязательно отказываться от бумажного варианта в пользу ID-карты. Однако если человек вовремя не вклеит новое фото, документ признают недействительным. Предельный срок для обновления фотографии — в течение месяца после того, как исполнилось 25 и 45 лет.

Пользование недействительным паспортом грозит штрафом по статье 197 Кодекса об административных правонарушениях — от 17 до 51 грн. Также ID-карту выдают в случае потери паспорта, кражи или порчи, изменения фамилии/других данных владельца.

Напомним, в 2025 году оформление паспорта в Польше стоит 140 злотых, но некоторые категории граждан могут получить скидку до 75%. Для детей стоимость колеблется от 15 до 70 злотых.

Также мы писали, что скоро штампы в загранпаспортах исчезнут, поскольку в ЕС ввели новую систему въезда и выезда EES. Теперь нужно лишь сдать отпечатки пальцев и фото лица для внесения в базу.

