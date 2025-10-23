Відео
Головна Економіка Оформлення паспорта по-новому — що робити зі старими документами

Оформлення паспорта по-новому — що робити зі старими документами

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 17:12
Оновлено: 16:56
Оформлення паспорта-книжечки — чи будуть чинними документи з російською мовою
Українські паспорти. Фото: Pexels

В Україні народні депутати проголосували за постанову №13369, яка передбачає запровадження нового правила щодо оформлення паспортів у вигляді книжечок. Тепер дублювання інформації російською мовою заборонене. Постає питання, чи залишаться чинними наявні у людей документи.

Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України.

Читайте також:

Що робити зі старими паспортами

ВРУ ухвалила в цілому проєкт Постанови про внесення змін до Постанови "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" щодо врегулювання деяких питань, пов’язаних з оформленням документів, що посвідчують особу громадянина України".

В одному з пунктів документа зазначено: "Мова внесення записів до паспорта у вигляді паспортної книжечки визначається частиною першою статті 8 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Це означає, що в друкованих паспортах більше не дублюватимуть інформацію російською мовою, як було раніше. Всі дані повинні бути записані виключно українською. За зміни проголосували 265 парламентарів у четвер, 23 жовтня.

Загалом в Україні припинили видавати паспорти-книжечки з 2016 року, їх замінили ID-картки. Однак за рішенням суду людина у виняткових випадках може оформити документи у вигляді книжечки. Там записи будуть без перекладу на російську мову.

В багатьох українців може виникнути питання: а що робити з паспортами, які мають російський текст? Якщо термін заміни на ID-картку не настав, то жодних дій вчиняти не потрібно, адже документи залишаться чинними. Тобто наші громадяни можуть далі користуватися такими паспортами без обмежень.

Коли замість книжечки видають ID-картку

Паспорт у вигляді книжечки є безстроковим, тобто українців не змушують обов’язково відмовлятися від паперового варіанту на користь ID-картки. Однак якщо людина вчасно не вклеїть нове фото, документ визнають недійсним. Граничний термін для оновлення світлини — упродовж місяця після того, як виповнилося 25 та 45 років.

Користування недійсним паспортом загрожує штрафом за статтею 197 Кодексу про адміністративні правопорушення — від 17 до 51 грн. Також ID-картку видають у разі втрати паспорта, крадіжки чи псування, зміни прізвища/інших даних власника.

Нагадаємо, у 2025 році оформлення паспорта в Польщі коштує 140 злотих, але деякі категорії громадян можуть отримати знижку до 75%. Для дітей вартість коливається від 15 до 70 злотих.

Також ми писали, що скоро штампи в закордонних паспортах зникнуть, оскільки в ЄС запровадили нову систему в’їзду та виїзду EES. Тепер потрібно лише здати відбитки пальців і фото обличчя для внесення в базу.

українська мова зміни документи ВРУ паспорт
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
