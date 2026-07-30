Оформить налоговый код за рубежом стало проще: что изменилось

Очередь людей, флаг Украины и ЕС. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Украинцы, проживающие за рубежом, теперь могут оформить карточку налогоплательщика по упрощенной процедуре. Ранее эту услугу можно было оформить только детям, а теперь она доступна каждому украинцу, имеющему документ, удостоверяющий личность. Изменения вступили в силу с 30 июля.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и Государственной налоговой службе, передают Новини.LIVE.

Что изменилось

Еще в начале года запустили пилотную версию сервиса. Оформить налоговый код можно было только несовершеннолетним по заявлению одного из родителей через систему "е-Консул". Также это можно было сделать через посольство или консульство.

Теперь же воспользоваться услугой может любой гражданин Украины за рубежом, независимо от возраста. Поэтому если бумажный документ был утерян, его дубликат можно легко восстановить.

Как подать заявление и какие документы необходимы

Граждане в возрасте от 14 лет могут обратиться лично в ближайшее посольство или консульство. Если лично прийти нет возможности, документы может подать законный представитель. Документ о назначении законного представителя должен быть заверен нотариусом, что подтвердит его полномочия. До 18 лет законным представителем может быть один из родителей. Для этого при оформлении необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка.

Подать заявление можно двумя способами:

Онлайн через личный кабинет в системе "е-Консул". Лично в посольстве или консульстве.

Для этого необходимы следующие документы:

паспорт гражданина Украины (для совершеннолетних);

выписка из реестра по месту жительства;

свидетельство о рождении ребенка (для детей до 14 лет);

заполненная учетная карточка по форме № 1ДР (заполняется непосредственно в консульстве).

Сколько это стоит

Если подавать заявление самостоятельно онлайн — услуга бесплатная. А вот обращение в посольство или консульство предусматривает консульский сбор за автоматизированную обработку данных — 40 долларов США или 37 евро.

Зачем нужен РНОКПП

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, также известный как идентификационный код — это ключ к цифровым государственным услугам. Именно РНОКПП связывает между собой государственные реестры, и без него доступ ко многим сервисам даже за рубежом остается ограниченным.

Глава МИД Андрей Сибига отметил, что государство продолжает упрощать доступ к услугам для украинцев за рубежом. Каждая такая реформа — это прежде всего проявление уважения к гражданам, которое мотивирует поддерживать связь с Украиной.

Также Новости.LIVE сообщали, какова минимальная ставка за час работы в Польше. В связи с стремительным развитием экономики заработная плата тоже не отстает в вопросе повышения. В 2026 году минимальная ставка достигнет 31,4 злотых без вычета налогов.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали о трех основных финансовых нововведениях, которые коснутся украинцев уже в августе. Это касается страхового стажа, перевода средств и новой формы отчетности перед налоговой службой. В частности, со 2 августа 2026 года вступит в силу закон, который урегулирует механизм подтверждения стажа для назначения пенсии в случаях, когда данные отсутствуют в электронных системах.