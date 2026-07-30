От лимитов на переводы до стажа работы: какие финансовые нововведения ждут украинцев в августе

Финансовые изменения для украинцев. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцам следует подготовиться к нескольким важным финансовым нововведениям, которые вступят в силу в августе 2026 года. Они касаются денежных переводов, налоговой отчетности и подтверждения страхового стажа. Мы разобрались, к чему нужно подготовиться нашим гражданам в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о трех главных финансовых нововведениях августа в Украине.

Ограничения на денежные переводы

Ориентировочно 14 августа вступят в силу изменения, прописанные в обновленной редакции Меморандума о прозрачности рынка платежных услуг. Этот документ подписали украинские банковские учреждения, согласовав лимиты на денежные переводы для ФЛП и юридических лиц.

Предусматриваются такие ограничения на суммы исходящих платежей:

для ФЛП 1 группы — до 600 000 грн в месяц;

для ФЛП 2 и 3 групп — до 3 млн гривен в месяц;

для юридических лиц — до 5 млн гривен в месяц.

Важное уточнение: нововведение касается только клиентов из группы риска, а именно новосозданных предпринимателей (до шести месяцев) и "спящих" компаний. Если бизнес ведется прозрачно, соблюдаются требования закона об уплате налогов и отчетности, работники нанимаются официально, то лимиты на переводы применяться не будут.

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Подтверждение страхового стажа

2 августа 2026 года вступит в силу закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно подтверждения страхового стажа". Он урегулирует механизм подтверждения стажа для назначения пенсии в случаях, когда данные отсутствуют в электронных системах.

Территориальный орган ПФУ будет информировать лиц о недостаточном объеме сведений и необходимости их представления в установленном порядке. В стаж будут включать периоды работы, за которые не уплачены страховые взносы, но только если у страхователя найдут долги и при условии представления им отчетности о начислении средств в минимальном размере.

Основным документом для подтверждения стажа в системе общеобязательного государственного социального страхования является трудовая книжка. Если документ отсутствует или в нем нет записей, стаж подтверждается другими документами, выданными по месту работы, службы или учебы.

Новые формы налогового расчета

Министерство финансов утвердило квартальные формы объединенной отчетности по налогу на доходы физических лиц, военному сбору и единому социальному взносу. Их придется применять с 1 августа 2026 года.

Работодатели и другие налоговые агенты должны отчитываться по новым правилам, а для индивидуальных предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, вернули квартальный формат отчетности перед контролирующим органом.

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с финансами украинцев в августе 2026 года. Социальные стандарты останутся без изменений, то есть минимальную зарплату, прожиточный минимум и пенсию не пересмотрят. В то же время придется больше тратить на коммунальные услуги.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто из украинцев может не платить налоги и не отчитываться перед ГНС. Некоторые категории лиц освобождены от финансовых обязательств. Это право подтверждается соответствующими документами, например, актами фиксации разрушений и выписками из государственных реестров.