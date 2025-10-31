Единовременные выплаты военнослужащим — кто может получить в ноябре и какие суммы

Военные во время выполнения боевого задания. Фото: Генштаб, Telegram

Кроме ежемесячного денежного обеспечения, военнослужащие ВСУ имеют право на ряд дополнительных единовременных выплат. Они направлены на поддержку социального и материального положения, облегчение адаптации к службе, поддержку здоровья и решение личных и бытовых вопросов военнослужащих.

О видах и размере единовременных выплат в ВСУ предоставил разъяснения Департамент социального обеспечения Минобороны.

Реклама

Читайте также:

Какие виды доплат в ВСУ предусмотрены в 2025 году

К основным видам единовременных выплат военнослужащим относятся:

Выплата при заключении первого контракта. Помощь на оздоровление. Материальная помощь для решения социально-бытовых нужд. Помощь в случае увольнения с военной службы.

Единовременное пособие после заключения первого контракта

Эта выплата предоставляется военнослужащим, которые впервые заключают контракт на прохождение военной службы. В 2025 году ее размер составляет:

24 224 грн — для лиц рядового состава, которые подписывают контракт на 3 года;

27 252 грн — для сержантов и старшин, которые заключают контракт сроком на 3 года и более;

30 280 грн — для офицеров, подписывающих контракт сроком на 1 год или более.

Денежная помощь на оздоровление

Каждый военнослужащий имеет право один раз в год получить помощь на оздоровление при выбытии в ежегодный отпуск. Ее размер равен месячному денежному обеспечению (без учета вознаграждений и премий).

Для военных, которые находятся в распоряжении, временно отстранены от должности или отстранены от исполнения обязанностей, помощь рассчитывается исходя из последней занимаемой должности, с учетом выслуги лет и действующих норм денежного обеспечения.

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов

По решению министра обороны Украины, военнослужащие могут один раз в год получить помощь в размере месячного денежного обеспечения. Выплата осуществляется при наличии обоснованных оснований, в частности:

если военнослужащий имеет инвалидность, полученную вследствие ранения, контузии или травмы, связанной с защитой Родины;

семьям военных, находящихся в плену (за исключением тех, кто сдался добровольно), интернированные в нейтральных государствах или пропавшие без вести;

в случае наступления определенных жизненных событий в 2025 году (или в декабре 2024 года, если право на выплату не было реализовано ранее) в частности это смерть военнослужащего или его близких родственников (жены/мужа, детей, родителей); ранение или увечье военнослужащего, связанное с выполнением обязанностей защиты Украины; рождение или усыновление ребенка; ухудшение состояния здоровья военнослужащего или членов его семьи, подтвержденное медицинскими документами.

Единовременное пособие в случае увольнения с военной службы

Такую выплату получают военнослужащие, которые увольняются после завершения контракта, в связи с семейными обстоятельствами, сокращением должности или по состоянию здоровья. Основное условие — наличие не менее 10 календарных лет выслуги.

Размер выплаты определяется индивидуально, в зависимости от количества полных календарных лет службы, причин увольнения и размера месячного денежного обеспечения на день увольнения.

Ранее мы рассказывали, какие выплаты получат в ноябре военнослужащие из подразделений территориальной обороны.

Также узнавайте, сколько доплачивают защитникам за уничтоженную вражескую технику.