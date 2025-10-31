Единовременные выплаты военнослужащим — кто может получить в ноябре и какие суммы

Единовременные выплаты военным — кто может получить в ноябре
Кроме ежемесячного денежного обеспечения, военнослужащие ВСУ имеют право на ряд дополнительных единовременных выплат. Они направлены на поддержку социального и материального положения, облегчение адаптации к службе, поддержку здоровья и решение личных и бытовых вопросов военнослужащих.
О видах и размере единовременных выплат в ВСУ предоставил разъяснения Департамент социального обеспечения Минобороны.
Какие виды доплат в ВСУ предусмотрены в 2025 году
К основным видам единовременных выплат военнослужащим относятся:
- Выплата при заключении первого контракта.
- Помощь на оздоровление.
- Материальная помощь для решения социально-бытовых нужд.
- Помощь в случае увольнения с военной службы.
Единовременное пособие после заключения первого контракта
Эта выплата предоставляется военнослужащим, которые впервые заключают контракт на прохождение военной службы. В 2025 году ее размер составляет:
- 24 224 грн — для лиц рядового состава, которые подписывают контракт на 3 года;
- 27 252 грн — для сержантов и старшин, которые заключают контракт сроком на 3 года и более;
- 30 280 грн — для офицеров, подписывающих контракт сроком на 1 год или более.
Денежная помощь на оздоровление
Каждый военнослужащий имеет право один раз в год получить помощь на оздоровление при выбытии в ежегодный отпуск. Ее размер равен месячному денежному обеспечению (без учета вознаграждений и премий).
Для военных, которые находятся в распоряжении, временно отстранены от должности или отстранены от исполнения обязанностей, помощь рассчитывается исходя из последней занимаемой должности, с учетом выслуги лет и действующих норм денежного обеспечения.
Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов
По решению министра обороны Украины, военнослужащие могут один раз в год получить помощь в размере месячного денежного обеспечения. Выплата осуществляется при наличии обоснованных оснований, в частности:
- если военнослужащий имеет инвалидность, полученную вследствие ранения, контузии или травмы, связанной с защитой Родины;
- семьям военных, находящихся в плену (за исключением тех, кто сдался добровольно), интернированные в нейтральных государствах или пропавшие без вести;
- в случае наступления определенных жизненных событий в 2025 году (или в декабре 2024 года, если право на выплату не было реализовано ранее) в частности это смерть военнослужащего или его близких родственников (жены/мужа, детей, родителей); ранение или увечье военнослужащего, связанное с выполнением обязанностей защиты Украины; рождение или усыновление ребенка; ухудшение состояния здоровья военнослужащего или членов его семьи, подтвержденное медицинскими документами.
Единовременное пособие в случае увольнения с военной службы
Такую выплату получают военнослужащие, которые увольняются после завершения контракта, в связи с семейными обстоятельствами, сокращением должности или по состоянию здоровья. Основное условие — наличие не менее 10 календарных лет выслуги.
Размер выплаты определяется индивидуально, в зависимости от количества полных календарных лет службы, причин увольнения и размера месячного денежного обеспечения на день увольнения.
