Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Единовременные выплаты военным — кто может получить в ноябре

Единовременные выплаты военным — кто может получить в ноябре

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 13:45
обновлено: 13:00
Единовременные выплаты военнослужащим — кто может получить в ноябре и какие суммы
Военные во время выполнения боевого задания. Фото: Генштаб, Telegram

Кроме ежемесячного денежного обеспечения, военнослужащие ВСУ имеют право на ряд дополнительных единовременных выплат. Они направлены на поддержку социального и материального положения, облегчение адаптации к службе, поддержку здоровья и решение личных и бытовых вопросов военнослужащих.

О видах и размере единовременных выплат в ВСУ предоставил разъяснения Департамент социального обеспечения Минобороны.

Реклама
Читайте также:

Какие виды доплат в ВСУ предусмотрены в 2025 году

К основным видам единовременных выплат военнослужащим относятся:

  1. Выплата при заключении первого контракта.
  2. Помощь на оздоровление.
  3. Материальная помощь для решения социально-бытовых нужд.
  4. Помощь в случае увольнения с военной службы.

Единовременное пособие после заключения первого контракта

Эта выплата предоставляется военнослужащим, которые впервые заключают контракт на прохождение военной службы. В 2025 году ее размер составляет:

  • 24 224 грн — для лиц рядового состава, которые подписывают контракт на 3 года;
  • 27 252 грн — для сержантов и старшин, которые заключают контракт сроком на 3 года и более;
  • 30 280 грн — для офицеров, подписывающих контракт сроком на 1 год или более.

Денежная помощь на оздоровление

Каждый военнослужащий имеет право один раз в год получить помощь на оздоровление при выбытии в ежегодный отпуск. Ее размер равен месячному денежному обеспечению (без учета вознаграждений и премий).

Для военных, которые находятся в распоряжении, временно отстранены от должности или отстранены от исполнения обязанностей, помощь рассчитывается исходя из последней занимаемой должности, с учетом выслуги лет и действующих норм денежного обеспечения.

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов

По решению министра обороны Украины, военнослужащие могут один раз в год получить помощь в размере месячного денежного обеспечения. Выплата осуществляется при наличии обоснованных оснований, в частности:

  • если военнослужащий имеет инвалидность, полученную вследствие ранения, контузии или травмы, связанной с защитой Родины;
  • семьям военных, находящихся в плену (за исключением тех, кто сдался добровольно), интернированные в нейтральных государствах или пропавшие без вести;
  • в случае наступления определенных жизненных событий в 2025 году (или в декабре 2024 года, если право на выплату не было реализовано ранее) в частности это смерть военнослужащего или его близких родственников (жены/мужа, детей, родителей); ранение или увечье военнослужащего, связанное с выполнением обязанностей защиты Украины; рождение или усыновление ребенка; ухудшение состояния здоровья военнослужащего или членов его семьи, подтвержденное медицинскими документами.

Единовременное пособие в случае увольнения с военной службы

Такую выплату получают военнослужащие, которые увольняются после завершения контракта, в связи с семейными обстоятельствами, сокращением должности или по состоянию здоровья. Основное условие — наличие не менее 10 календарных лет выслуги.

Размер выплаты определяется индивидуально, в зависимости от количества полных календарных лет службы, причин увольнения и размера месячного денежного обеспечения на день увольнения.

Ранее мы рассказывали, какие выплаты получат в ноябре военнослужащие из подразделений территориальной обороны.

Также узнавайте, сколько доплачивают защитникам за уничтоженную вражескую технику.

выплаты ВСУ военные военнослужащие денежная помощь
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации