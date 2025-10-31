Одноразові виплати військовослужбовцям — хто може отримати у листопаді та які суми

Військові під час виконання бойового завдання. Фото: Генштаб, Telegram

Окрім щомісячного грошового забезпечення, військовослужбовці ЗСУ мають право на низку додаткових одноразових виплат. Вони спрямовані на підтримку соціального та матеріального становища, полегшення адаптації до служби, підтримки здоров’я та вирішення особистих і побутових питань військовослужбовців.

Про види та розмір одноразових виплат в ЗСУ надав роз'яснення Департамент соціального забезпечення Міноборони.

До основних видів одноразових виплат військовослужбовцям належать:

Виплата при укладенні першого контракту. Допомога на оздоровлення. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових потреб. Допомога у разі звільнення з військової служби.

Одноразова допомога після укладення першого контракту

Ця виплата надається військовослужбовцям, які вперше укладають контракт на проходження військової служби. У 2025 році її розмір становить:

24 224 грн — для осіб рядового складу, які підписують контракт на 3 роки;

27 252 грн — для сержантів і старшин, які укладають контракт строком на 3 роки й більше;

30 280 грн — для офіцерів, що підписують контракт строком на 1 рік або більше.

Грошова допомога на оздоровлення

Кожен військовослужбовець має право один раз на рік отримати допомогу на оздоровлення під час вибуття у щорічну відпустку. Її розмір дорівнює місячному грошовому забезпеченню (без урахування винагород та премій).

Для військових, які перебувають у розпорядженні, тимчасово відсторонені від посади або усунені від виконання обов’язків, допомога розраховується виходячи з останньої займаної посади, з урахуванням вислуги років та чинних норм грошового забезпечення.

Матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань

За рішенням міністра оборони України, військовослужбовці можуть один раз на рік отримати допомогу у розмірі місячного грошового забезпечення. Виплата здійснюється за наявності обґрунтованих підстав, зокрема:

якщо військовослужбовець має інвалідність, отриману внаслідок поранення, контузії чи травми, пов’язаної із захистом Батьківщини;

сім’ям військових, які перебувають у полоні (за винятком тих, хто здався добровільно), інтерновані у нейтральних державах або зниклі безвісти;

у разі настання певних життєвих подій у 2025 році (або у грудні 2024 року, якщо право на виплату не було реалізоване раніше) зокрема це смерть військовослужбовця або його близьких родичів (дружини/чоловіка, дітей, батьків); поранення чи каліцтво військовослужбовця, пов’язане із виконанням обов’язків захисту України; народження або усиновлення дитини; погіршення стану здоров’я військовослужбовця чи членів його сім’ї, підтверджене медичними документами.

Одноразова допомога у разі звільнення з військової служби

Таку виплату отримують військовослужбовці, які звільняються після завершення контракту, у зв’язку з сімейними обставинами, скороченням посади або за станом здоров’я. Основна умова — наявність не менше 10 календарних років вислуги.

Розмір виплати визначається індивідуально, залежно від кількості повних календарних років служби, причин звільнення та розміру місячного грошового забезпечення на день звільнення.

