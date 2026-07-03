Одно из крупнейших месторождений лития в мире могут вновь запустить: какие запасы имеет рудник

В Китае может возобновить работу одно из крупнейших в мире месторождений лития. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Китайская компания CATL рассматривает возможность возобновления добычи лития на одном из своих крупнейших месторождений — Jianxiawo в провинции Цзянси. Литий сегодня является одним из важнейших стратегических металлов. Его используют для производства аккумуляторов для электромобилей, систем накопления энергии, оборудования для возобновляемой энергетики и современной электроники. Из-за этого спрос на металл в мире продолжает расти.

О том, где находится одно из крупнейших месторождений лития и когда на нем могут возобновить добычу, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Oilprice.com.

Каковы мощности месторождения в провинции Цзянси

Jianxiawo считается одним из крупнейших в мире месторождений лития в твердых породах. Его потенциальная мощность составляет около 46 тысяч тонн карбоната лития в год — это примерно 3% от мирового производства по итогам 2025 года.

По данным местных властей, проект по разработке месторождения уже прошел предварительную проверку земельной документации и получил согласование относительно места реализации. Департамент природных ресурсов провинции Цзянси также выдал предварительное разрешение на использование земельного участка. Документ будет действовать до июня 2029 года.

Что изменит запуск одного из крупнейших в мире месторождений лития

Новости о возможном запуске рудника уже повлияли на рынок. В конце июня фьючерсы на карбонат лития в Китае подешевели примерно на 10%, поскольку инвесторы ожидают, что CATL в ближайшее время возобновит работу месторождения. Впрочем, до полноценного запуска компании еще предстоит пройти несколько важных процедур:

пройти обновленную экологическую экспертизу;

получить разрешение на эксплуатацию хвостохранилища;

повторно оформить лицензию на пользование недрами.

Предыдущая лицензия на разработку месторождения уже утратила силу, поэтому теперь CATL должна работать в соответствии с обновленным законодательством Китая, которое относит литий к стратегическому сырью. Одним из самых сложных вопросов остается согласование хвостохранилища, ведь при добыче лепидолитовой руды образуются миллионы тонн отходов.

По оценкам, запасы Jianxiawo составляют около 775 миллионов тонн лепидолитовой руды, что делает его одним из крупнейших литиевых месторождений в мире. Работы на нем были остановлены в августе 2025 года после истечения срока действия лицензии, которую компания не успела продлить.

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