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Главная Экономика Обстрелы множат риски: в НБУ рассказали о последствиях для банковской сферы

Обстрелы множат риски: в НБУ рассказали о последствиях для банковской сферы

Ua ru
26 сентября 2026 13:35
В НБУ оценили влияние атак на банковскую сферу: какие изменения готовят
Здание НБУ. Фото: УНИАН

Усиление российских обстрелов промышленной и критической инфраструктуры создает дополнительные вызовы для банков, однако пока украинская банковская система способна им противостоять. Финансовые учреждения продолжают кредитовать бизнес, а Национальный банк корректирует правила, чтобы пострадавшие предприятия не лишались доступа к финансированию.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный во время Форума экономической устойчивости "Forbes Украина", передает Новини.LIVE.

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По его словам, усиление атак напрямую влияет на бизнес, а следовательно — и на банковскую систему. Повреждения производств, перебои с электроснабжением и проблемы с логистикой могут затруднять работу предприятий и их способность обслуживать кредиты.

В то же время в НБУ считают, что нынешние риски банковская система способна выдержать.

"Эффект будет, но он может и должен быть поглощен банковской системой", — отметил Пышный.

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Он подчеркнул, что банки уже имеют опыт работы в условиях масштабных военных потрясений. В начале полномасштабного вторжения финансовый сектор также столкнулся с резким ухудшением ситуации в экономике, однако сумел сохранить устойчивость и впоследствии возобновить кредитование.

НБУ меняет правила для пострадавших предприятий

Чтобы банки могли продолжать финансировать предприятия, понесшие убытки из-за войны, НБУ уже скорректировал отдельные требования. Речь идет о расширении возможностей использования залога при кредитовании, а также об учете имущественных прав и средств в качестве обеспечения по определенным кредитам. В общую систему также интегрированы муниципальные гарантии.

Отдельно регулятор дал банкам рекомендации по реструктуризации кредитов. Если временные проблемы с выплатами возникли из-за последствий обстрелов, предприятие сможет получить время для возобновления работы.

Есть ли ресурсы у банковской системы

Пышный отметил, что украинские банки сейчас располагают достаточным запасом ликвидности и капитала, чтобы продолжать кредитовать экономику даже в условиях усиления атак.

"У банков достаточно кредитного аппетита, у банков достаточно капитала. Нужна кредитоспособная заявка", — заявил глава НБУ.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему НБУ повысил учетную ставку. Регулятор отреагировал на ускорение инфляции, подорожание топлива и рост затрат бизнеса. Новое решение должно поддержать гривневые сбережения, стабильность валютного рынка и постепенное замедление роста цен.

Также Новини.LIVE рассказывали, как повышение учетной ставки может повлиять на кредиты. Более дорогое финансирование способно уменьшить количество желающих брать кредиты, в частности на жилье. В то же время программа "єОселя" должна продолжить работу, а новые финансовые инструменты могут расширить ипотечное кредитование.

НБУ банки бизнес предприятия кредит во время войны
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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