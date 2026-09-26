У НБУ оцінили вплив атак на банківську сферу: які зміни готують

Будівля НБУ. Фото: УНІАН

Посилення російських обстрілів промислової та критичної інфраструктури створює додаткові виклики для банків, однак поки українська банківська система здатна їм протистояти. Фінустанови продовжують кредитувати бізнес, а Національний банк адаптує правила, щоб постраждалі підприємства не втрачали доступ до фінансування.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний під час Форуму економічної стійкості "Forbes Україна", передає Новини.LIVE.

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За його словами, посилення атак безпосередньо впливає на бізнес, а отже — і на банківську систему. Пошкодження виробництв, перебої з електропостачанням та проблеми з логістикою можуть ускладнювати роботу підприємств і їхню здатність обслуговувати кредити.

Водночас у НБУ вважають, що нинішні ризики банківська система здатна витримати.

"Ефект буде, але він може і повинен бути поглинутий банківською системою", — зазначив Пишний.

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Він наголосив, що банки вже мають досвід роботи в умовах масштабних воєнних потрясінь. На початку повномасштабного вторгнення фінансовий сектор також зіткнувся з різким погіршенням ситуації в економіці, однак зумів зберегти стійкість і згодом відновити кредитування.

НБУ змінює правила для постраждалих підприємств

Щоб банки могли продовжувати фінансувати підприємства, які зазнали збитків через війну, НБУ вже скоригував окремі вимоги. Йдеться про розширення можливостей використання застави під час кредитування, а також врахування майнових прав і коштів як забезпечення за певними кредитами. У загальну систему також інтегровані муніципальні гарантії.

Окремо регулятор надав банкам рекомендації щодо реструктуризації кредитів. Якщо тимчасові проблеми з виплатами виникли через наслідки обстрілів, підприємство зможе отримати час для відновлення роботи.

Чи є ресурси у банківської системи

Пишний зазначив, що українські банки зараз мають достатній запас ліквідності та капіталу, щоб продовжувати кредитувати економіку навіть в умовах посилення атак.

"У банків достатньо кредитного апетиту, у банків достатньо капіталу. Потрібна кредитоспроможна заявка", — заявив голова НБУ.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому НБУ підвищив облікову ставку. Регулятор відреагував на прискорення інфляції, дорожче пальне та зростання витрат бізнесу. Нове рішення має підтримати гривневі заощадження, стабільність валютного ринку та поступове сповільнення зростання цін.

Також Новини.LIVE розповідали, як підвищення облікової ставки може вплинути на кредити. Дорожче фінансування здатне зменшити кількість охочих брати позики, зокрема на житло. Водночас "єОселя" має продовжити роботу, а нові фінансові інструменти можуть розширити іпотечне кредитування.