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Обязательная идентификация — кто может потерять пенсию

4 декабря 2024 07:06
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Обязательная идентификация для новой категории пенсионеров — кого касается
Пенсионеры сидят за столом. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Кабинет Министров планирует расширить список пенсионеров, которые должны пройти обязательную идентификацию. Раньше эта процедура касалась только переселенцев, но теперь, чтобы не остаться без пенсии, ее должна пройти еще одна категория украинцев.

Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в комментарии сайту "На пенсии".

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Кому нужно будет пройти идентификацию

Идентификация — это способ проверки лица, получающего пенсию. В Украине этот процесс является обязательным и применяется ко всем получателям пенсий и социальных выплат. Цель идентификации — подтвердить, что средства от государства получает именно лицо, которому они были назначены.

Большинство украинских пенсионеров и получателей социальных выплат не обращали внимания на это требование, поскольку оно обычно проходило незаметно. Например, идентификация происходила, когда человек лично обращался в банк для получения новой карты. Иногда процесс идентификации осуществлялся почтальоном при вручении пенсии.

Дарья Марчак напомнила, что Верховная Рада еще весной приняла закон, предусматривающий обязательную идентификацию пенсионеров за границей. Однако механизм реализации этого закона до сих пор не утвержден.

По ее словам, Министерство социальной политики уже подготовило проект постановления, который вскоре планируется представить на рассмотрение правительства.

Марчак также пояснила, что задержки возникли из-за ограниченного количества работников в департаменте, отвечающем за пенсионную систему и социальное страхование. Всего там работает 18 человек, которые занимаются:

  • реформами;
  • обращениями граждан;
  • текущими задачами;
  • разработкой законопроектов и постановлений.

Когда нужно будет пройти идентификацию

Учитывая, что до конца года осталось мало времени, в проекте постановления предложено перенести идентификацию на 2025 год.

"Чтобы у всех людей, находящихся за границей, был целый год на прохождение идентификации до конца 2025 года. Потому что если бы мы утвердили это постановление в августе или сентябре, пока люди о нем узнали, пока бы поняли процедуру – это все равно был бы стресс", — убеждена Дарья Марчак.

Проект постановления был разработан еще летом и выставлен на обсуждение с общественными организациями, чтобы учесть все возможные нюансы. Ожидается, что Кабинет Министров в ближайшее время определит окончательный порядок идентификации, чтобы обеспечить исполнение закона.

Ранее мы писали, что в Украине для назначения пенсии учитывают не только возраст, но и увеличивающиеся ежегодно требования к минимальному страховому стажу. Украинцы могут выйти на пенсию в возрасте 60, 63 или 65 лет.

Также мы рассказывали, что в 2024 году пенсионная система в Украине претерпела изменения, что повлияло на размер минимальных и максимальных пенсий. Обычно эти выплаты зависят от возраста и накопленного страхового стажа.

выплаты пенсии пенсионеры переселенцы заграница

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