Пенсії в грудні — які доплати та надбавки можуть отримати українці

Людина ховає гроші в гаманець. Фото: УНІАН

З 1 грудня українці, які досягнуть певних вікових категорій, можуть розраховувати на підвищені пенсії. Однак це стосується лише тих громадян, чия виплата не перевищує визначену межу. Також окремі категорії пенсіонерів матимуть змогу отримати допомогу від міжнародних організацій та держави.

Про те, що буде з пенсіями українців у грудні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Кому підвищать пенсію в грудні

Згідно з даними Пенсійного фонду України, у грудні 2024 року підвищені виплати отримають лише окремі групи пенсіонерів. Це стосується громадян, які досягнуть нового вікового порогу — 70, 75 або 80 років.

Проте головною умовою для отримання такої надбавки є розмір пенсії людини. Якщо виплата перевищує 10 340,35 грн (показник середньої заробітної плати, врахований для розрахунку пенсій у 2020 році), надбавка не нараховуватиметься. Розмір вікових надбавок у 2024 році такий:

від 70 до 74 років — додатково 300 грн;

від 75 до 79 років — додатково 456 грн;

80 років і старше — додатково 570 грн.

Пенсіонери, які в грудні досягнуть одного з цих вікових порогів, автоматично отримають підвищення. Для цього не потрібно звертатися до Пенсійного фонду України.

Хто з пенсіонерів отримає додаткові виплати у грудні

Окрім державних виплат, українці пенсійного віку, які мають право на допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП), також можуть отримати додаткові кошти. В Пенсійному фонді пояснили, що ця допомога передбачена для таких категорій пенсіонерів:

громадян із пенсією, включно з усіма доплатами, нижчою за 3 250 грн;

тих, хто проживає в регіонах з активними бойовими діями або підвищеним ризиком;

тих, хто з 1 березня 2023 року не отримував міжнародної фінансової підтримки або виплат для ВПО.

Розмір допомоги розраховується як різниця між 3 250 грн і фактичною сумою пенсії. Окрім того, з 1 грудня, стартує державна ініціатива "Зимова єПідтримка". Усі громадяни України, включно з пенсіонерами, матимуть змогу отримати разову виплату в розмірі 1 000 грн. Однак витратити ці кошти можна буде лише на визначений перелік товарів і послуг.

Раніше ми писали, що згідно з українським законодавством, існують різні види пенсій, і іноді ці виплати надаються не безпосередньо особі, а її родичам. Наприклад, діти можуть отримати пенсію по втраті годувальника після смерті батьків.

Також ми розповідали, що розмір пенсії залежить від низки факторів. Серед них основними є тривалість страхового стажу, рівень заробітної плати особи та середня зарплата в Україні за останні три роки.